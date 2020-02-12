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  4. Kalp krizi şüphesiyle acile kaldırılan simitçi tezgahını bırakmadı!

Kalp krizi şüphesiyle acile kaldırılan simitçi tezgahını bırakmadı!

YAŞAM HABERLERİ  | 12.02.2020 11:01 | Son Güncelleme

Bursa'da kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan simitçi tezgahını elinden bırakmadı. Bir an olsun yanından ayırmadığı tezgahıyla acil servise götürülen simitçi, tedavi sırasında bile tezgahı elinden bırakmadı. Bir müddet böyle tedavi edilen simitçi hastanedeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kalp krizi şüphesiyle acile kaldırılan simitçi tezgahını bırakmadı!

Edinilen bilgiye göre, olay dün öğle saatlerinde yaşandı. Bursa'da simit satarken rahatsızlanan bir kişi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis'ine kaldırıldı. Kalp krizi süphesiyle tedavi altına alınan adam simit tezgahını elinden bırakmadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, simitçinin "İyileşince satacağım inşallah" dediği ifade edildi.

Hastaneye kaldırılan adamın bütün simitlerinin Samsun Vezir Köprüler Derneği tarafından satın alındığı belirtildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Simitçi simit tezgahı Simit kalp krizi

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