Kalp krizi şüphesiyle acile kaldırılan simitçi tezgahını bırakmadı!

Edinilen bilgiye göre, olay dün öğle saatlerinde yaşandı. Bursa'da simit satarken rahatsızlanan bir kişi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis'ine kaldırıldı. Kalp krizi süphesiyle tedavi altına alınan adam simit tezgahını elinden bırakmadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, simitçinin "İyileşince satacağım inşallah" dediği ifade edildi.

Hastaneye kaldırılan adamın bütün simitlerinin Samsun Vezir Köprüler Derneği tarafından satın alındığı belirtildi. (İHA)

