Kalp krizi veya felç geçirmeden anlaşılmıyor! Gözlerinizdeki ölümcül risk: Yüksek kolesterol nedir, yüksek kolesterol neden olur?

Yüksek kolesterol, sinsi ve hayati riski olan hastalıklardan biridir. Son yıllarda değişen yaşam tarzı yüzünden neredeyse her yaştan insanda yüksek kolesterol görülebilir hale geldi. İngiliz uzmanlar, gözlerin olası bir kolesterol sonunu gösterebileceğini öne sürüyor.

Yüksek kolesterol, fark edilmediğinde ve kontrol altına alınmadığında potansiyel olarak ölümcül bir sağlık riskidir. Çoğu hasta, kan testi yaptırmadıkça ya da kalp krizi ya da felç gibi ciddi sonuçlardan birini yaşamadıkça yüksek seviyelerinin olduğunun farkına varmaz. Ancak gözlerinizde görünebilecek bazı göstergeler var.

YÜKSEK KOLESTEROL NEDİR?

Yüksek kolesterol, kan damarlarınızda kolesterol adı verilen yağlı bir maddenin çok fazla olduğu anlamına gelir. Bu biriktiğinde damarlarda tıkanmalara yol açabilir. Bu tıkanıklıklar sonunda kalp krizlerine ve felçlere neden olabilecek kan pıhtılarına yol açarak kırılabilir.

YÜKSEK KOLESTEROL GÖZLERDEN BELLİ OLUR MU?

İngiliz uzmanlara göre, kolesterolünüzün yüksek olup olmadığını bilmek zor olsa da, hem retina hem de korneadaki değişiklikler yüksek kolesterol işaretleri gösterebilir. Uzmanlar, bazı retina anomalilerinin olası bir kolesterol sorununa işaret edebileceğini belirtiyorlar. Gözünüzde bazı değişiklikler fark ederseniz göz kontrolü ile kolesterol seviyenizi de kontrol ettirmenizi tavsiye ediyorlar. Korneanın etrafındaki beyaz halka da kolesterol ile bağlantılı olabilir.

YÜKSEK KOLESTEROL NEDEN OLUR?

Bazı insanların genetiklerinden dolayı yüksek kolesterole sahip olma olasılığı daha yüksek olsa da yüksek kolesterolün belli başlı nedenleri var:

Yağlı yiyecekler yemek,

Yeterince egzersiz yapmamak,

Aşırı kilolu olmak,

Sigara içmek,

Alkol kullanmak.



