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  4. Kalp krizinde kadınlar farklı belirti veriyor

Kalp krizinde kadınlar farklı belirti veriyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.01.2020 11:02 | Son Güncelleme

Kadınlarda; bulantı, kusma, terleme, baş dönmesi, bayılma, genel halsizlik hali veya çarpıntı gibi şikayetlerin kalp krizi belirtisi olabileceği belirtildi.

Kalp krizinde kadınlar farklı belirti veriyor

Kadınlarda; bulantı, kusma, terleme, baş dönmesi, bayılma, genel halsizlik hali veya çarpıntı gibi şikayetlerin kalp krizi belirtisi olabileceği belirtildi. Kardiyolog Hakan Erikçi, kalp krizinin kadınlarda farklı belirtiler verdiğine dikkat çekti.
Kardiyolog Hakan Erikçi, göğüste, kollara ve hatta çeneye yayılan bir ağrının erkeklerin yarısında, kadınların da yarısından azında görülen bir klasik ağrı olduğunu ifade etti. Kadınlarda kriz belirtisinin farklı olabileceğini ifade eden Erikçi, "Kadınlarda; aşırı halsizlik, baygınlık, bulantı hissi gibi belirtiler ortaya çıktığında kalp krizinden şüphelenmek, ihmal etmemek gerekir" dedi.
Ülkemizde her yıl yaklaşık 100 bin kişinin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Kent Bayraklı Tıp Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hakan Erikçi, kriz belirtilerinin doğru değerlendirilmesinin yaşamsal önemde olduğunu söyledi. Kalp krizinin damarlarda kireçlenme olarak bilinen “ateroskleroz” adlı hastalığın sonucunda daralmış damarın pıhtıyla tam tıkanması sonucu oluştuğunu hatırlattı. Erikçi şu noktalara dikkat çekti:
"Kalp krizinin klasik olarak bilinen belirtisi göğüste, kollara hatta çeneye yayılan bir ağrıdır ama bu erkeklerin yarısında, kadınların da yarısından azında görülen bir klasik ağrıdır. Kalp hastalıkları konusunda yakın zamana kadar yapılan bütün çalışmalar genellikle orta yaş beyaz erkekler üzerindeydi. Kadınlar üzerinde yapılan çalışmaların az olması yakın zamana kadar nasıl olsa kadınlarda da belirtiler erkeklerdeki gibidir diye düşünülmesine sebep oldu. Halbuki çok tipik olmayan şikayetlerle de kalp krizinin ortaya çıktığını biliyoruz. Kadınlarda kalp krizi belirtileri; nefes darlığı, kolda, omuzda sırtta çenede ya da karında ağrı, bulantı-kusma, terleme, baş dönmesi, bayılma; genel halsizlik hali veya çarpıntı şeklinde olabilir. Bu belirtilerle gelen hastanın kalp krizi geçiriyor olabileceğinden ciddi şekilde şüphe etmek lazım."
Öte yandan, kriz anında atılacak doğru adımların hayat kurtaracağını da ifade eden Uzm. Dr. Erikçi, "Eğer bir kişi kalp krizi geçiriyorsa ilk yapılacak şey ambulans çağırmak olacaktır. Ambulans gelene kadar da hasta uygun bir yere yatırılıp hava alması kolaylaştırılmalıdır. İlk yardım eğitimi ve sertifikası olmayan kesinlikle hastaya müdahale etmemeli, ilaç da vermemelidir" diye konuştu.

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