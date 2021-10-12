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Kalp krizinden korunmanın 3 yolu! Bu öneriler hayat kurtarıyor

12.10.2021 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp krizi her yıl ciddi ölümlere neden olan bir sağlık sorunu. Bu nedenle kalp krizi belirtileri ve kalp krizinden korunmanın yolları hakkında bilgi sahibi olmak büyük önem taşıyor. Konu hakkında bilgi veren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Şener, kalp krizinden korunmak için sağlıklı beslenme, spor ve sağlıklı yaşama dikkat etmek gerektiğini söylüyor.

Kalp krizinden korunmanın 3 yolu! Bu öneriler hayat kurtarıyor

Her yıl pek çok kişi kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiriyor. Bunun en önemli nedeni özellikle ilk yardım bilgisi konusunda eksik olmamız. Rakamlar, son yıllarda kalp krizi vakalarının oldukça arttığını gösteriyor. Kalp damarlarındaki tıkanma ve daralma kalp krizini etkileyen en önemli faktörler arasında bulunurken eskiden yaşlı hastalığı olarak bilinen kalp krizinin son yıllarda gençleri de tehdit ettiğini belirtmek gerekiyor.

SAĞLIKLI BESLENME

Kalp hastalıklarının kalp krizi risklerini azaltmak için alabilecekleri en iyi önlem, direkt olarak kalbe zararlı gelen yiyecekleri vücuda almamalarıdır. Sağlıklı ve düzgün bir beslenmeyle hem riskleri azaltabilir hem de kalp sağlığınızı yıllar boyunca iyi bir şekilde koruyabilirsiniz. Ölçülü bir şekilde yemek yemek ilk başta alınabilecek önlemlerden biridir. Katı yağlar, özellikle kızartma yağları direkt olarak kalbi olumsuz etkiler. Bu yağlar yerine sıvı yağların alınması damar tıkanıklığına karşı daha doğru bir hareket olacaktır.

SPOR

Genetik, yaş ve cinsiyet gibi faktörler de kalp krizini etkilemektedir. Düzenli spor yapmak, hareketli bir hayata sahip olmak bu nedenle çok önemli… Spor yapan bir bedenin yaşlanması oldukça yavaşlar ve hücre yenilenmesi daha rahat olur. Hareketli olmak, direkt olarak genetik özelliklerimizle barışık olmamızı sağlar. Tüm sağlık sorunlarının temelinde genellikle düzensiz bir beslenme alışkanlığı ve egzersizin olmadığı bir yaşam tarzı vardır.

SAĞLIKLI YAŞAM

Sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklar da yine kalp krizi riskini artırmaktadır. Bu tür alışkanlıklar ve hareketsiz yaşam direkt olarak kalbin çalışma hızını azaltır. Özellikle kadınların menopoz öncesinde sigarayı bırakmasının kalp krizi riskini azalttığı çalışmalarda belirtilmiştir. Öte yandan aşırı tuzlu yiyeceklerden uzak durmak ve şekeri de mümkün olduğunca azaltmak kalbin normal çalışma temposunu düzene sokacaktır. İçki tüketiminin azaltılması ya da direkt olarak içkinin bırakılması da kalp krizi risklerini ortadan kaldırır.


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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi
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