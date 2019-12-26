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  4. Kalp krizinden ölen emniyet müdürüne hüzünlü veda

Kalp krizinden ölen emniyet müdürüne hüzünlü veda

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 15:46 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, halı sahada futbol oynarken geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan'ın (48) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Bilecik'e gönderildi.

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, halı sahada futbol oynarken geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan'ın (48) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Bilecik'e gönderildi.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinden 5 yıl önce Sivas'a tayin olan Emniyet Müdür Yardımcısı, evli, bir çocuk babası Ali Özcan, dün akşam saat 22.00 sıralarında arkadaşları ile birlikte halı sahada futbol oynamaya gitti. 10 dakika oynadıktan sonra rahatsızlanan Özcan, dinlenmek için saha kenarına geçti. Ancak durumu ağırlaşan Özcan, Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özcan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
2'nci Sınıf Emniyet Müdür Yardımcısı Özcan için Sivas Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bugün tören düzenlendi. Törene; Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Er ve Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tatoroğlu, Sivas İl Emniyet Müdür Kenan Aydoğan, Sivasspor yönetimi ve futbolcular ile ailesi ve meslektaşları katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Özcan'ın öz geçmişi okundu.
Duygusal anların yaşandığı törende konuşan Vali Salih Ayhan, "Dün Sivas çok acı bir gün yaşadı. Numune Hastanesi'nin acili en hüzünlü günlerinden birini yaşadı. En hüzünlü akşamlarından birini yaşadı. Ölüm haktır elbette, ancak erken gelen ölüm ve görevi başında gelen ölüm biraz üzüntü verici. Dinimiz, imanımız, itikadımız bizi sabra, dayanmaya vesile kılıyor. Dolayısıyla evet üzüleceğiz, hüzünleneceğiz. Bir insanın sevildiği bazı hallerde belli olur. Emniyet teşkilatının tüm mensuplarının Numune Hastanesi'ne akın akın gelmesi beni çok mutlu etti. Ali müdürümüzün sevgisi, saygısı, vatana olan bağlılığı, emniyet teşkilatının kendi iç dinamiklerindeki aile hukukunun en güzel yansımalarından birisiydi" dedi.
'SEN GÖREVİNİ YAPTIN'
Konuşmanın ardından İl Müftüsü Yusuf Akkuş tarafından dua edildi. Eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan Emel Özcan, "Sen görevini yaptın. Mekanın cennet olsun" diyerek gözyaşı döktü.
Özcan'ın cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere memleketi Bilecik'e uğurlandı.

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