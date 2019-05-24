Kalp krizinden ölen hakim Lale Yıldız, Çorum'da toprağa verildi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- KALP rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bakırköy 13'üncü Asliye Ceza Hâkimi Lale Yıldız (52), memleketi Çorum'da toprağa verildi.

Bakırköy Adliyesi 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Lale Yıldız, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybetti. Bakırköy Adliyesi'nin önünde düzenlenen törenle cenazesi Çorum'a uğurlanan Yıldız için bugün Ulu Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Yıldız Ailesi'nin yanı sıra Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, AK Parti İl Başkanı Avukat Yusuf Ahlatcı ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandai katıldı. Lale Yıldız, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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