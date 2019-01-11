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Kalp krizinden ölen öğretim görevlisi Cemal Diribaş Tunceli'de toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 13:43 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de halı sahada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Munzur Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Cemal Diribaş (46), rektörlük önündeki törenin ardından toprağa verildi.

Kalp krizinden ölen öğretim görevlisi Cemal Diribaş Tunceli'de toprağa verildi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de halı sahada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Munzur Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Cemal Diribaş (46), rektörlük önündeki törenin ardından toprağa verildi.
Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi Cemal Diribaş, çarşamba akşamı arkadaşlarıyla halı sahada futbol maçı yaptığı sırada aniden fenalaştı. Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiği belirlenen Diribaş'a ilk müdahaleyi halı sahada yaptı. Ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Diribaş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Munzur Üniversitesi'ni yasa boğan ani ölüm sonrası Cemal Diribaş için rektörlük binası önünde tören düzenlendi. Törene; Vali Yardımcısı Akın Zor, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, öğretim üyeleri ve görevlileri ile Diribaş'ın ailesi ve öğrenciler katıldı. Cenaze töreninde konuşan Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Tunceli Meslek Yüksek Okulu bünyesinde Hozat ve Pülümür ilçelerinde öğrencilere ders veren Cemal Diribaş'ın çok başarılı ve özverili bir öğretim görevlisi olduğunu belirterek, "Cemal Diribaş kardeşimizi yakinen tanıyor ve biliyorum. Birçok kez sohbetimiz oldu. Çok özverili bir arkadaşımızdı. Ani ölümü bizleri ve üniversite camiamızda büyük bir üzüntü yaratmıştır. Cemal hoca en zorlu dönemlerde Hozat ve Pülümür ilçemizde başarı ile görev yapmış ve üniversitemize büyük katkılar vermiştir. Çok vefakardı, yüreğinde inanılmaz bir eğitim aşkı vardı. Çok başarılı bir arkadaşımızdı, onu asla unutmayacağız. Ailesinin acısını yürekten paylaşıyoruz onu asla unutmayacağız" dedi.
Alevi dedesinin dua okuduğu törende helallik alındıktan sonra arkadaşları tarafından bir süre omuzlarda taşınan evli ve 1 kız babası Diribaş'ın cenazesi, Tunceli Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından Babaocağı köyünde toprağa verildi.

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Kalp krizinden ölen öğretim görevlisi Cemal Diribaş Tunceli'de toprağa verildiKalp krizinden ölen öğretim görevlisi Cemal Diribaş Tunceli'de toprağa verildiKalp krizinden ölen öğretim görevlisi Cemal Diribaş Tunceli'de toprağa verildiKalp krizinden ölen öğretim görevlisi Cemal Diribaş Tunceli'de toprağa verildi

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