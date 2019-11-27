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Kalp krizinden ölen öğretmen için okulda tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 13:21 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de önceki gün yalnız yaşadığı evinde kalp krizi geçinip ölen sınıf öğretmeni Ebru Kalaklıoğlu (45) için görev yaptığı okulda tören düzenlendi.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de önceki gün yalnız yaşadığı evinde kalp krizi geçinip ölen sınıf öğretmeni Ebru Kalaklıoğlu (45) için görev yaptığı okulda tören düzenlendi. Kalaklıoğlu'nun masasına çiçek bırakan öğrenciler gözyaşı döktü.

Kent merkezinde bulunan Mehmet Ali Eren İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Ebru Kalaklıoğlu'nun Pazartesi günü okula gelmemesi üzerine, mesai arkadaşları polise haber verdi. Polis ve itfaiye ekipleri, Kulaklıoğlu'nun Ovacık Mahallesi'ndeki evine kapıyı kırarak girdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yatağında hareketsiz bulunan Kulaklıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kalaklıoğlu'nun, ilk belirlemeye göre, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

OKULDA TÖREN

Kalaklıoğlu'nun cenazesi, toprağa verilmek Ankara'ya gönderilirken, görev yaptığı okulda tören düzenlendi. Okul bahçesindeki törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, "Öğretmenlik kutsal bir meslektir, üzüntülüyüz, yetiştirmiş olduğu çocuklarının yüzü suyu hürmetine rabbim onun mekanının cennet eylesin" dedi. Ardından Müdür Tüfekçi, beraberinde okul müdürü ve öğretmenler ile birlikte Ebru Kalaklıoğlu'nun görev yaptığı 3-E sınıfına geçti. Burada Müdür Tüfekçi, Kalaklıoğlu'nun kendisinin yazdığı ve arkadaşları tarafından öğretmen masasına konulan şiiri okudu. Tüfekçi, "Bazen bir kuş gibi çaresiz kalırım; ama kanatlarım beni göklere götürür. İnsanları duymaz, toprak gibi sessiz olduğunda, şimşek gibi feryadım çakar göklerde" ifadelerinin yer aldığı şiiri okurken duygulandı. Bunun üzerine şiirin devamını Okul Müdürü Ahmet Türken okudu. Kalaklıoğlu'nun masasına çiçek bırakan öğrenciler ile törene katılan veliler ise gözyaşına boğuldu.

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