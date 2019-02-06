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Kalp krizinden ölen polis memuru toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 18:46 | Son Güncelleme

BALIKESİR'deki evinde kalp krizi geçirip, yaşamını yitiren polis memuru Mustafa Akabik (48), memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizinden ölen polis memuru toprağa verildi

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- BALIKESİR'deki evinde kalp krizi geçirip, yaşamını yitiren polis memuru Mustafa Akabik (48), memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki, Koca Seyit Havalimanı'nda görevli, 28 yıllık polis memuru Mustafa Akabik, dün izin gününde evinde kalp krizinden yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası Akabik'in ani ölümü, yakınları ve meslektaşlarını yasa boğdu. Polis memuru Akabik'in cenazesi, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesine gönderildi. Akabik için, bugün ikindide Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Akabik'in yakınları ve meslektaşları katıldı. Kılınan namazın ardından Akabik'in Türk bayrağına sarılı tabutu bir süre meslektaşlarının omzunda taşındıktan sonra, cenaze aracına konularak, Karaağaç Mezarlığı'na götürüldü. Akabik, burada gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Kalp krizinden ölen polis memuru toprağa verildiKalp krizinden ölen polis memuru toprağa verildiKalp krizinden ölen polis memuru toprağa verildiKalp krizinden ölen polis memuru toprağa verildi

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