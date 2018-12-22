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Kalp krizinden ölen polis memuru, törenle uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 15:22 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de kalp krizinden ölen polis memuru Erkan Altıntaş'ın (44) cenazesi, emniyet müdürlüğü önünde yapılan törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine gönderildi.

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de kalp krizinden ölen polis memuru Erkan Altıntaş'ın (44) cenazesi, emniyet müdürlüğü önünde yapılan törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine gönderildi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Erkan Altıntaş, gece nöbetinden çıktıktan sonra dün sabah, Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'ndeki evine döndü. Evli ve 2 çocuk babası Altıntaş, kalp krizi geçirdi. Ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altıntaş, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Altıntaş için bugün görev yaptığı Denizli İl Emniyet Müdürlüğü binasının önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Garnizon Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, üst düzey polis müdürleri ile çok sayıda polis memuru katıldı. Kadın polis memurları Altıntaş'ın eşi Özlem Altıntaş'ı teselli etmeye çalışırken, kızları Sinem (14) ile Ceren Altıntaş (10) törende gözyaşlarını tutamadı. İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Altıntaş'ın ailesine başsağlığı diledi. Törende Altıntaş'ın özgeçmişi okundu. Dua edilmesinin ardından, Altıntaş'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine uğurlandı.

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