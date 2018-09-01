HABER

Kalp krizinden ölen polisin cenazesi memleketi uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 16:40 | Son Güncelleme

MERSİN'de, görevi sırasında kalp krizi geçirip tedavi edildiği hastanede yaşamını yitiren polis memuru Adem Can'ın (44) cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından memleketi Niğde'ye uğurlandı.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, görevi sırasında kalp krizi geçirip tedavi edildiği hastanede yaşamını yitiren polis memuru Adem Can'ın (44) cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından memleketi Niğde'ye uğurlandı.

Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan evli ve 2 çocuk babası Can, dün saat 19.00'da görevi arkadaşından devraldıktan 1 saat sonra fenalaştı. Tedavi edilmek üzere ambulansla götürüldüğü özel hastanede kalp krizi geçirdiği belirlenen polis memuru, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Can için Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törende acılı eş Demet, çocukları Alperen (8) ve Batuhan (15), Can'ın bayrağa sarılı tabutuna bakıp gözyaşı döktü. Can'ın cenazesi, kılınan cenaze namazından sonra toprağa verilmek üzere memleketi Niğde'ye gönderildi.

Öte yandan, Adem Can'ın, 3 ay önce babasını kaybettiği öğrenildi.

PARTNERKedi beslemek yasaklanıyor! Nedeni çok ilginçKedi beslemek yasaklanıyor! Nedeni çok ilginç
TSK'dan Kuzey Irak'a PKK'ya ağır darbe! Hava harekatı sonrası patlama anı böyle görüntülendi!TSK'dan Kuzey Irak'a PKK'ya ağır darbe! Hava harekatı sonrası patlama anı böyle görüntülendi!
Bisikleti böyle çaldıBisikleti böyle çaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Erdoğan, Fazıl Say'a telefonda neler söyledi?

Erdoğan, Fazıl Say'a telefonda neler söyledi?

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia

Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia

Bursa'da lastiği patlayan minibüs devrildi: Çocuklarında bulunduğu 14 kişi yaralandı

Bursa'da lastiği patlayan minibüs devrildi: Çocuklarında bulunduğu 14 kişi yaralandı

Leman Dergisi'nden Tuncay Akgün: Devam edebilir miyiz öngöremiyorum

Leman Dergisi'nden Tuncay Akgün: Devam edebilir miyiz öngöremiyorum

TSK'dan Kuzey Irak'a PKK'ya ağır darbe! Hava harekatı sonrası patlama anı böyle görüntülendi!

TSK'dan Kuzey Irak'a PKK'ya ağır darbe! Hava harekatı sonrası patlama anı böyle görüntülendi!

KKTC'de Rumlar için casusluk yapan Mehmet Besimoğlu suçüstü yakalandı!

KKTC'de Rumlar için casusluk yapan Mehmet Besimoğlu suçüstü yakalandı!

Sınır kapısında polisleri şaşkına çeviren olay! Valizin içinden kadın çıktı

Sınır kapısında polisleri şaşkına çeviren olay! Valizin içinden kadın çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.