Kalp krizinden ölen polisin cenazesi memleketi uğurlandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, görevi sırasında kalp krizi geçirip tedavi edildiği hastanede yaşamını yitiren polis memuru Adem Can'ın (44) cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından memleketi Niğde'ye uğurlandı.

Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan evli ve 2 çocuk babası Can, dün saat 19.00'da görevi arkadaşından devraldıktan 1 saat sonra fenalaştı. Tedavi edilmek üzere ambulansla götürüldüğü özel hastanede kalp krizi geçirdiği belirlenen polis memuru, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Can için Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törende acılı eş Demet, çocukları Alperen (8) ve Batuhan (15), Can'ın bayrağa sarılı tabutuna bakıp gözyaşı döktü. Can'ın cenazesi, kılınan cenaze namazından sonra toprağa verilmek üzere memleketi Niğde'ye gönderildi.

Öte yandan, Adem Can'ın, 3 ay önce babasını kaybettiği öğrenildi.

