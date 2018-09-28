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Kalp krizinden ölen teknisyene görev yaptığı hastanede veda

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 19:10 | Son Güncelleme

ÇORUM'da kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren laboratuvar teknisyeni Mustafa Dayı için görev yaptığı hastane önünde tören düzenlendi. Mesai arkadaşları, gözyaşı ve dualarla Dayı'yı son yolculuğuna uğurladı.

Kalp krizinden ölen teknisyene görev yaptığı hastanede veda

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren laboratuvar teknisyeni Mustafa Dayı için görev yaptığı hastane önünde tören düzenlendi. Mesai arkadaşları, gözyaşı ve dualarla Dayı'yı son yolculuğuna uğurladı.
Evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 2 çocuk babası, laboratuvar teknisyeni Mustafa Dayı'nın cenazesi, görev yaptığı Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne son kez getirildi. Burada düzenlenen cenaze töreninde, Dayı'nın yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşı döküp, dua etti. Tören sonrasında Mustafa Dayı'nın cenazesi Abdi Bey Camisi'ne götürüldü. İkindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Dayı'nın cenazesi, Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Kalp krizinden ölen teknisyene görev yaptığı hastanede vedaKalp krizinden ölen teknisyene görev yaptığı hastanede vedaKalp krizinden ölen teknisyene görev yaptığı hastanede vedaKalp krizinden ölen teknisyene görev yaptığı hastanede veda

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