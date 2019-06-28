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Kalp krizinden ölen uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 15:40 | Son Güncelleme

EDİRNE’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Uzman Çavuş Ali Tiryaki (40), memleketi Gaziantep’te toprağa verildi.

Kalp krizinden ölen uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- EDİRNE’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Uzman Çavuş Ali Tiryaki (40), memleketi Gaziantep’te toprağa verildi.
4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Ali Tiryaki, dün sabah evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ali Tiryaki, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Tiryaki'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Gaziantep'e gönderildi. Uzman çavuş Ali Tiryaki için öğle vakti Yeşilkent Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak da katıldı. Törende, Tiryaki'nin kızları Senanur ve Sema ile annesi Havaş Tiryaki, uzman çavuşun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Tiryaki'nin cenazesi Karkamış ilçesi Öncüler Mahallesi'nde toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Kalp krizinden ölen uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandıKalp krizinden ölen uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandıKalp krizinden ölen uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandıKalp krizinden ölen uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

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