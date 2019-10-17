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Kalp krizinden yaşamını yitiren polis başmüfettişi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 14:43 | Son Güncelleme

SAKARYA'da, polisevinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Polis Başmüfettişi Rıza Tatlısumak (49), memleketi Yalova'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kalp krizinden yaşamını yitiren polis başmüfettişi toprağa verildi

Süheyla GÖZDERELİLER-İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- SAKARYA'da, polisevinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Polis Başmüfettişi Rıza Tatlısumak (49), memleketi Yalova'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Polis Başmüfettişi olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Rıza Tatlısumak, görevli olarak gittiği Sakarya’da, kaldığı polisevinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Cenazesi kortej ile memleketi Yalova’ya getirilen Rıza Tatlısumak için Yalova Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Yalova Valisi Muammer Erol, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şengün, Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanı Suat Çelik, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, CHP İl Başkanı Nur Koçak ile il protokolü ve Tatlısumak'ın yakınları katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da cenazeye çelenk gönderdi.
Burada konuşan Yalova İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, "35 yıllık dostum, kardeşimin cenaze merasimi için buradayız. Rıza tam manası ile bir adamdı. İyi bir insanda olan tüm vasıfları üzerinde toplamış; vatanı, milleti ve bayrağı için her şeyi göze almış tam bir polisti. Tüm polis teşkilatımıza örnekti. Benim de örnek aldığım bir insandı. Kendisini çok zamansız kaybettik. Öncelikle ailesi ve tüm polis teşkilatımızın başı sağ olsun” dedi.
'ÇOK İYİ BİR İNSANDI'
Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanı Suat Çelik ise, "Bugün ailesi, sevenleri ve teşkilatımız olarak dün kaybettiğimiz kardeşimizi son yolculuğuna uğurluyoruz. Biliyoruz ki; her nefis ölümü tadacaktır. Rıza kardeşimiz çok iyi bir insandı. Biz de buradan kardeşimizin iyiliğine hüsn-ü şehadet ediyor ve ailesi, sevenleri ve teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Mekanın cennet olsun diyoruz” şeklinde konuştu.
Duaların okunup, helallik alnınmasının ardından Tatlısumak’ın cenazesi görev arkadaşlarının omuzlarında Yalova Merkez Camii’ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Rıza Tatlısumak'ın cenazesi, Yalova Şehir Mezarlığı’na götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Kalp krizinden yaşamını yitiren polis başmüfettişi toprağa verildiKalp krizinden yaşamını yitiren polis başmüfettişi toprağa verildiKalp krizinden yaşamını yitiren polis başmüfettişi toprağa verildiKalp krizinden yaşamını yitiren polis başmüfettişi toprağa verildi

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