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Kalp krizinden yaşamını yitiren trafik polisi, son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 12:42 | Son Güncelleme

MERSİN'de kalp krizi geçirip, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren polis memuru Mustafa Kayhan (45), düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de kalp krizi geçirip, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren polis memuru Mustafa Kayhan (45), düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Mustafa Kayhan, Mezitli ilçesindeki evinde dün akşam rahatsızlandı. Çağırılan ambulansla Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kayhan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Tedaviye alınan Kayhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis memuru Kayhan için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Mustafa Kayhan'ın annesi Ünzüle, babası Tahir ile 13 yaşındaki oğlu Ayberk Ersen ve diğre yakınları ile meslektaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınan Kayhan'ın tabutu, cenaze aracı ile götürüldüğü Akbelen Mezarlığı'nda defnedildi.

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