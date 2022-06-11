HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kalp krizine yol açıyor! Tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilir

Kalp krizine yol açıyor! Tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilir

11.06.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Damar sertliği, kalp ve damar hastalıkları arasında en yaygın görülen hastalıklardandır. Damar sertliğinin tedavi edilmemesi çok ciddi sonuçlara yol açabilmektedir. Damar sertleşmesinin yol açtığı hastalıklar hayatınızı tehlikeye atabilir. Bu sebeple damar sertliği hakkında bilinçli olmak gerekmektedir.

Kalp krizine yol açıyor! Tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilir

Damar sertliği, damar duvarlarında kolesterol birikmesi ve dağ dokusu oluşumunun artması nedeniyle ortaya çıkar. Damar sertleşmesi birçok organda hasara neden olabilir. Damar sertliğinin tedavi edilmemesi kalp krizi, beyin kanaması gibi durumlara yol açabilir. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Okan Uzun, damar sertleşmesi ile bilgi verdi. Dr. Uzun, "Kalp damarlarındaki sertleşme, kalbe giden kan akışını sınırlayabilir. Damar iç çeperinde oluşan yağ ve kireç içerikli bu plaklar, kalp damarlarındaki daralma veya tıkanmalardan sorumludur. Damar sertleşmesi kalp, bacaklar, beyin, böbrek ve diğer organların damarlarını etkileyebilir” açıklamasında bulundu.

GÖĞÜS AĞRISI MEYDANA GELİR

k6

Koroner arter hastalığı hakkında bilgilendirmede bulunan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Okan Uzun, “Koroner arter hastalığı, kalbi besleyen ve temiz kan taşıyan damarların (koroner arterler) daralması veya tıkanmasıdır. Normalde, koroner arterlerin duvarları pürüzsüz ve elastiktir. Arterlerin iç çeperinin yapısal özellikleri bozulduğunda damar sertleşmesi oluşur, damar kalınlaşır, yağ birikir ve damarın daralmasına neden olan plak oluşur. Plak tabakaları kan akışını kısıtladığı için kalp kasının oksijenlenmesini engeller. Oksijenden zengin kan ile kalp dokusu yeterince beslenemediği zaman göğüs ağrısı meydana gelir. Koroner arterlerin aniden tıkanması durumunda kalp kası hasar (kalp krizi) görebilir. Kalp krizi geçirmeden koroner arterlerin görüntülenmesi ve sonrası ileri tedaviler için koroner arterlerin balon ile genişletilmesi ve stent yerleştirilmesi, koroner bypass ameliyatı, kalp kapağı için girişimsel veya cerrahi müdahaleler kalp hastalıklarında başlıca tanı ve tedavi yöntemlerini oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.

ANJİYO İLE TESPİT EDİLİR

k3

Damar tıkanıklığın anjiyo ile tespit edildiğini ifade eden Uzm. Dr. Ahmet Okan Uzun, “Kalp damarlarının görüntülenmesi ve tıkanıklıkların tespiti için yapılan işleme anjiyo denir. Kalbi besleyen damar hastalığının, kalp kapak hastalığının veya kalp ana damarı (aort) hastalığının tanısını koymak, Kalp kası işlevini değerlendirmek, İleri tedavi yöntemlerini belirlemek için anjiyo yapılır” dedi.

BU KİŞİLER RİSK ALTINDA

k5

Uzm. Dr. Uzun, “Kalp-damar hastalıkları açısından günümüzde kabul edilen önemli risk faktörleri erkeklerde 45, kadınlarda 55 yaş veya erken menopoz, birinci derece akrabalardan erkekte 55, kadında 65 yaşından önce koroner arter hastalığı bulunması, sigara kullananlar, trigliserid ve LDL düzeyi yüksek kişiler, diyabet ve hipertansiyon hastaları, kilo fazlası olanlar, metabolik hastalıkları bulunanlar, bel çevresi erkeklerde 102, kadınlarda ise 88 santimetreyi geçmesidir” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat! Bu yaşta kabus görüyorsan hasta olma ihtimalin… Dikkat! Bu yaşta kabus görüyorsan hasta olma ihtimalin…
Küstah sözler! "Uçaklarımız, İstanbul'daki köprüleri yok edecek"Küstah sözler! "Uçaklarımız, İstanbul'daki köprüleri yok edecek"
'Havlayan köpek' cinayeti! Akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 ölü'Havlayan köpek' cinayeti! Akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 ölü
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine zam geldi! Litresi 30 liraya dayandı

Benzine zam geldi! Litresi 30 liraya dayandı

Tolunay Kafkas'a büyük tepki var! ''Yazıklar olsun''

Tolunay Kafkas'a büyük tepki var! ''Yazıklar olsun''

Mükremin Gezgin'in doğum videosu çektiği tıp merkezi...

Mükremin Gezgin'in doğum videosu çektiği tıp merkezi...

Küstah sözler! "Uçaklarımız, İstanbul'daki köprüleri yok edecek"

Küstah sözler! "Uçaklarımız, İstanbul'daki köprüleri yok edecek"

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım! Boyalı ilk fotoğraf geldi

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım! Boyalı ilk fotoğraf geldi

4 ili ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! "Hayırlı olsun"

4 ili ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! "Hayırlı olsun"

İlginizi Çekebilir

Gündem olan meydan okuma! “Kadınlar yapıyor, erkekler yapamıyor”

Gündem olan meydan okuma! “Kadınlar yapıyor, erkekler yapamıyor”

Tamamen çıplak yarışmacı sunucuya göz kırptı! “Yanlış kadını...”

Tamamen çıplak yarışmacı sunucuya göz kırptı! “Yanlış kadını...”

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Çeyizlerini geri istedi! Alamayınca karısını diri diri yaktı

Çeyizlerini geri istedi! Alamayınca karısını diri diri yaktı

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.