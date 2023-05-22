Kalp krizinin aylar önce ortaya çıkan belirtisi! Kardiyolog kalp krizinin ilk işaretine karşı uyardı

Kalbinize giden kan akışının kesilmesiyle tetiklenen kalp krizleri genellikle

anide gelişen acil durumlar olarak tasvir edilir. Kalp krizi genellikle ani ortaya çıksa da araştırmalar hastaların daha önce ince belirtiler yaşayabileceğini düşündürmektedir. Harvard Tıp Okulu'na göre, kalp krizinden sağ kurtulan 500'den fazla kadınla yapılan bir araştırma, bu hastaların yüzde 95'inin olaydan "aylar kadar önce" uyarı işaretleri gördüğünü ortaya çıkardı.

KALP KRİZİ GEÇİRENLERİN ÇOĞU ERKEN BELİRTİ YAŞIYOR

Profesör Gerald Carr-White dikkat edilmesi gereken erken kalp krizi belirtileri hakkında konuştu. Profesör Carr-White şunları söyledi: "Genellikle önceden herhangi bir semptom olmayabilir, ancak muhtemelen vakaların yüzde 50'sinden fazlasında daha erken semptomlar vardır.

KADINLARDA DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR

"Bu semptomların, bir kalp krizi meydana gelmeden günler, haftalar ve hatta aylar önce ortaya çıktığı biliniyor. Ancak bu zamanlamalar kişiden kişiye değişiyor.

Bir dizi çalışmada bu semptomların kadınları erkeklerden daha fazla etkilediği görüldü ve genellikle kısa bir süre sonra geçtikleri için, genellikle bu semptomlardan muzdarip olanlar tarafından görmezden geliniyor."

Uzman, en erken belirtilerin efor veya stresle göğüste sıkışma veya nefes darlığı içerebileceğini paylaştı. Bununla birlikte, Harvard Tıp Okulu'ndan yapılan anket, katılımcıların yüzde 71'ini hedef alarak olağandışı yorgunluğu en belirgin işaret olarak belirledi. Yorgunluk nöbetleri yaşamaya başlamanızın nedeni, kalbinize binen ekstra strestir. Organ, kan akışının bir alanı bloke olurken vücudunuzu yorgun bırakarak pompalamaya çalışır.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ

Erken belirtiler ortaya çıkabilse de, aşağıdaki kalp krizi belirtilerinden herhangi birinin farkında olmak ve bunları hemen ele almak önemlidir :