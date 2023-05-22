HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kalp krizinin aylar önce ortaya çıkan belirtisi! Kardiyolog kalp krizinin ilk işaretine karşı uyardı

Kalp krizinin aylar önce ortaya çıkan belirtisi! Kardiyolog kalp krizinin ilk işaretine karşı uyardı

22.05.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üzerinde en fazla ölüme sebep olan sağlık durumları arasında yer alan kalp krizi hakkında bilinçli olmak hayati önem taşıyor. Kalp krizi belirtisi denildiğinde ilk akla gelen göğüs sıkışması olsa da kalp krizinden aylar önce ortaya çıkan bir belirtinin uyarıcı işaret olduğu öğrenildi. İşte kalp krizinin ilk belirtisi...

Kalp krizinin aylar önce ortaya çıkan belirtisi! Kardiyolog kalp krizinin ilk işaretine karşı uyardı

Kalbinize giden kan akışının kesilmesiyle tetiklenen kalp krizleri genellikle
anide gelişen acil durumlar olarak tasvir edilir. Kalp krizi genellikle ani ortaya çıksa da araştırmalar hastaların daha önce ince belirtiler yaşayabileceğini düşündürmektedir. Harvard Tıp Okulu'na göre, kalp krizinden sağ kurtulan 500'den fazla kadınla yapılan bir araştırma, bu hastaların yüzde 95'inin olaydan "aylar kadar önce" uyarı işaretleri gördüğünü ortaya çıkardı.

KALP KRİZİ GEÇİRENLERİN ÇOĞU ERKEN BELİRTİ YAŞIYOR

Yeni Proje - 2023-05-22T163937.507

Profesör Gerald Carr-White dikkat edilmesi gereken erken kalp krizi belirtileri hakkında konuştu. Profesör Carr-White şunları söyledi: "Genellikle önceden herhangi bir semptom olmayabilir, ancak muhtemelen vakaların yüzde 50'sinden fazlasında daha erken semptomlar vardır.

KADINLARDA DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR

Yeni Proje - 2023-05-22T163925.520

"Bu semptomların, bir kalp krizi meydana gelmeden günler, haftalar ve hatta aylar önce ortaya çıktığı biliniyor. Ancak bu zamanlamalar kişiden kişiye değişiyor.
Bir dizi çalışmada bu semptomların kadınları erkeklerden daha fazla etkilediği görüldü ve genellikle kısa bir süre sonra geçtikleri için, genellikle bu semptomlardan muzdarip olanlar tarafından görmezden geliniyor."

Yeni Proje - 2023-05-22T163913.816

Uzman, en erken belirtilerin efor veya stresle göğüste sıkışma veya nefes darlığı içerebileceğini paylaştı. Bununla birlikte, Harvard Tıp Okulu'ndan yapılan anket, katılımcıların yüzde 71'ini hedef alarak olağandışı yorgunluğu en belirgin işaret olarak belirledi. Yorgunluk nöbetleri yaşamaya başlamanızın nedeni, kalbinize binen ekstra strestir. Organ, kan akışının bir alanı bloke olurken vücudunuzu yorgun bırakarak pompalamaya çalışır.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ

Erken belirtiler ortaya çıkabilse de, aşağıdaki kalp krizi belirtilerinden herhangi birinin farkında olmak ve bunları hemen ele almak önemlidir :

  • Göğüs ağrısı (göğsünüzde bir baskı, ağırlık, gerginlik veya sıkışma hissi)
  • Vücudun diğer bölgelerinde ağrı (ağrı göğsünüzden kollarınıza, çenenize, boynunuza, sırtınıza ve karnınıza yayılıyormuş gibi hissedilebilir)
  • Baş dönmesi veya baş dönmesi hissi
  • Terlemek
  • Nefes darlığı
  • Hasta hissetmek (mide bulantısı) veya hasta olmak (kusma)
  • Ezici bir endişe hissi (panik atağa benzer)
  • Öksürme veya hırıltı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artan 'Sessiz katil' hastalığına dikkat! Belirti vermeden ilerliyorArtan 'Sessiz katil' hastalığına dikkat! Belirti vermeden ilerliyor
Adana'da korkutan deprem!Adana'da korkutan deprem!
Sosyal medyada 'taciz' tuzağı! Tahrik edici konuşmalar yapıp...Sosyal medyada 'taciz' tuzağı! Tahrik edici konuşmalar yapıp...
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi nefes darlığı yorgunluk Kardiyolog belirti işaret kalp krizi belirtileri kalp krizi belirtileri nelerdir

En Çok Okunan Haberler

AK Parti’den döviz ve altın için dikkat çeken açıklama

AK Parti’den döviz ve altın için dikkat çeken açıklama

Saatler kala Özdağ açıkladı: 'Sinan Bey bugün duyuracak ama biz...'

Saatler kala Özdağ açıkladı: 'Sinan Bey bugün duyuracak ama biz...'

'Gecenin en bomba olayı!' Oğuzhan Uğur çekimden sonra açıkladı

'Gecenin en bomba olayı!' Oğuzhan Uğur çekimden sonra açıkladı

O ismi hariç tuttu! "Özellikle Davutoğlu"

O ismi hariç tuttu! "Özellikle Davutoğlu"

Hulki Cevizoğlu, Sinan Oğan'ın mesajını böyle yorumladı: 'Hayırlı olsun'

Hulki Cevizoğlu, Sinan Oğan'ın mesajını böyle yorumladı: 'Hayırlı olsun'

O görüntüler tepki çekmişti! İmamın kendini böyle savundu: 'Bizim...'

O görüntüler tepki çekmişti! İmamın kendini böyle savundu: 'Bizim...'

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'den gitti! işte sebebi

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'den gitti! işte sebebi

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.