Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- KARDİYOLOJİ Uzmanı Dr. Nuri Cömert, kalp krizinin, öldüren hastalıklar arasında ilk sıralarda yer aldığını belirterek, "Önlenebilir hastalıklar arasında da kalp krizi ilk sırada yer alıyor. Kalp krizinin yüzde 30'u, 65 yaş altında gerçekleşiyor" dedi.

Memorial Antalya Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Nuri Cömert, 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla, kalp kriziyle ilgili bilgiler paylaştı. Kalp krizinin insanlarda ölüme neden olan hastalıklar arasında hala ilk sıralarda olduğuna dikkati çeken Dr. Cömert, kalp krizinin engellenebilir hastalıklar sıralamasında da yine ilk sıralarda yer aldığını söyledi. Kalp krizinin gerçekleştiği yaş aralığıyla ilgili ABD'de yapılan bir çalışmayı da paylaşan Dr. Cömert, "Kalp krizinin yüzde 30'u, 65 yaş altında gerçekleşiyor. Gece mesaisi ve düzensiz çalışma koşulları kalp krizi riskini artırıyor" dedi.

İnsanların 'Kalp krizi riskim ne kadar?' oranını bilmesi gerektiğini de aktaran Dr. Cömert, "Bunun için artık bir hesaplama tablosu var. Yıllık kalp krizi geçirme tablosuna belli veriler girerek oranlarını öğrenebilirler" dedi. Riski yüksek ve orta olanların düzenli kontrole gitmesi gerektiğini de ifade eden Dr. Cömert, bu tablonun her yıl belirli oranda yenilenmesi gerektiğini anlattı.

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