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Kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı köpeği hayata döndürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 10:16 | Son Güncelleme

RİZE'de yemek yediği sırada fenalaşan köpek, yoldan geçen Ömer Yılmaz'ın kalp masajı ve suni teneffüsüyle hayata döndü.

Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)- RİZE'de yemek yediği sırada fenalaşan köpek, yoldan geçen Ömer Yılmaz'ın kalp masajı ve suni teneffüsüyle hayata döndü. Sevimli köpeğin yaşama tutunması için verilen mücadele anlarına ait görüntüler, sosyal medyada beğeni topladı. Merkeze bağlı Kendirli beldesinde esnaf Yakup Gör, yemek verdiği köpeğin bir süre sonra hareketsiz kaldığını fark etmesi üzerine endişeli anlar yaşandı. Gör, yerde hareketsiz duran ve nefes almakta güçlük çeken köpek için o sırada yoldan geçen Ömer Yıldız'dan yardım istedi. Yıldız, boğazına takılan lokma sonucu nefes almayan köpeği, kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürmeyi başardı. Yılmaz’ın çabaları sonucu köpek ayılarak kendine geldi. Sevimli köpeğin yaşama tutunması için Yılmaz'ın bu mücadelesi de çevredekilerce cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada büyük beğeni toplarken, binlerce hayvan sever takipçi de verdiği mücadele nedeniyle Ömer Yılmaz'ı kahraman ilan edip, örnek davranışı için kendisine teşekkür etti.

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