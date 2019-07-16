Kalp masajıyla hayata döndürülen hala ve yeğeni yaşama tutunamadı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, dün TEM Otoyolu'nda otomobilin orta refüjdeki yön tabelası direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 112 Acil ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürdüğü Zeynep (19) ve yeğeni Rüveyda Kaya (11) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Dörtdivan Mevkii’nde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ümit Kaya (34) idaresindeki 01 Y 9187 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüje girdi. Otomobil, buradaki yön tabelası direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü ile kardeşi Zeynep, kızları Rüveyda ve Eslem ile annesi Cevriye Kaya yaralandı. Yaralılardan Rüveyda ve Zeynep Kaya'nın kazanın ardından kalbi durdu. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürdüğü Zeynep ve Rüveyda Kaya ile diğer yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Zeynep Kaya İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde, Rüveyda Kaya ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİLER

Zeynep Kaya ve yeğeni Rüveyda Kaya, dün gece saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hala yeğenin cesedi kaldıkları hastanelerin morguna kaldırıldı. Kazadaki diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

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