Kalp merkezlerine yeni düzenleme

DUYGU YENER - Sağlık Bakanlığı, kalp krizi geçiren hastalara müdahale eden mevcut kalp merkezlerini yeniden tescil süreci içine alacak ve bu süreci bakanlık bünyesinde çalışan akademik bir komisyon tarafından yürütecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre kamu, üniversite ve özel sektör bakımından bölgesel ihtiyaçları, hizmet verilen nüfusun ihtiyaçları ve hizmet verilen nüfusun bu alandaki öncelikli ihtiyaç ve beklentilerine yönelik kalp merkezlerinin mevcut durumu ile ileriye dönük planlamaların iyileştirilmesi amacıyla "Kalp Merkezleri Genelgesi" hazırlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla yayımlanan ve 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderilen genelgede, kalp merkezlerinin kuruluşu ve çalışmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.

Bu kapsamda, kalp cerrahisi ve girişimsel kardiyoloji hizmetlerinin planlanması için kalp ve damar cerrahisi, kardiyoloji, çocuk kalp ve damar cerrahisi ve çocuk kardiyoloji uzmanlarından oluşturulan "Kalp ve Damar Hastalıkları Bilimsel Çalışma ve Değerlendirme Komisyonu" kuruldu.