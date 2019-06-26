Kalp nakli bekleyen gence hastanede mezuniyet sürprizi

İSTANBUL (AA) - Kalp nakli bekleyen lise son sınıf öğrencisi Mertcan Ünal'a, sınıf arkadaşları ve öğretmenleri hastanede sürpriz mezuniyet töreni düzenledi.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Gaziosmanpaşa Hastanesinde 15 nisandan beri kalp nakli bekleyen Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Mertcan Ünal, durumu ağırlaştığı için okulda düzenlenen mezuniyet törenine katılamadı. Bunun üzerine ailesi, arkadaşları ve öğretmenleri, Ünal'a tedavi gördüğü hastanede mezuniyet sürprizi yaptı.

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte cübbe giyen ve kep takan Ünal'a, Başhekim Serap Baş tarafından diploması verildi. Ünal, kepini havaya atarak, mezuniyetini kutladı.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Mertcan Ünal, 2012 yılından beri kalp hastası olduğunu ve yaklaşık 2,5 aydır kalp nakli beklediğini söyledi.

Sürpriz mezuniyet töreninde çok mutlu olduğunu dile getiren Ünal, ailesine, arkadaşlarına, öğretmenlerine, doktorlara ve hemşirelere teşekkürlerini iletti.