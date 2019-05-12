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Kalp nakli bekleyen oğlu için 4 yıldır hastanede: Anneler gününü hiç tatmadım

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 10:22 | Son Güncelleme

IĞDIR’da 4 yıl önce fenalaşan önce Erzurum, ardından İstanbul’a getirilerek suni kalp taktırılan 14 yaşındaki Ferhat Sayan, yoğun bakıma alındı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- IĞDIR’da 4 yıl önce fenalaşan önce Erzurum, ardından İstanbul’a getirilerek suni kalp taktırılan 14 yaşındaki Ferhat Sayan, yoğun bakıma alındı. Doktorların ‘Durumu kritik’ dediği Ferhat’ın annesi, bugünkü ‘Anneler günü’ için, "Ferhat’ı kurtarabilmek için diğer çocuklarımı bıraktım, hastanelerdeyim. Ben anneler gününü hiç tatmadım” dedi. Iğdır’ın merkeze bağlı Oba Köyü’nde 4’üncü sınıfa giden Ferhat Sayan, 4 yıl önce fenalaşınca il merkezine, ardından Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne buradan da İstanbul’daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 19 Temmuz 2016 tarihinde suni kalp takıldı. Çapada, tarlada çalışan baba 4 çocuğu ile köyde yaşamını sürdürürken anne Suna Sayan, fenalaşabileceği belirtilen düzenli olarak tetkikleri yapılması gereken en küçük çocuğu Ferhat için Avcılar’daki Tahtakale Mahallesi’nde bir evin zemin katında 350 TL’ye kiralık evde kalmaya başladı. Anne Sunay, iki yıl önce oğlunu tetkikler için otobüs durağına kadar 36 kilo ağırlığındaki oğlunu sırtında, bir eliyle de suni kalbini elinde taşıdı. Dönemin Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan’ın devreye girmesi ile eve sağlık ekibi gönderildi, bir süre tetkiklerin yapılması, gerektiğinde ambulans verilmesi, ayrıca Ferhat’a evinde eğitim verilmesi sağlandı. Ayrıca geçim sıkıntısı çeken kadına ‘Evde bakım aylığı’ bağlandı. Fenerbahçe taraftarı olan Ferhat Sayan iki yıl önce evinde karnesini aldıktan sonra fenalaşınca yine hastaneye kaldırıldı. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde çeşitli tarihlerde yoğun bakıma alınan Ferhat, servisteki hasta odasına alınınca, geçen yıl evinde eğitim veren sözleşmeli öğretmen Aygül Yunuzova, hiçbir karşılık beklemeden her hafta Avcılar’dan hastanenin bulunduğu Üsküdar’a gidip-geldi. Yunuzova, "Kalp nakli bekleyen Ferhat’ın yaşıtları 5’inci sınıfta. Matematiğe çok büyük ilgisi var. Aramızdaki bağ sadece öğretmen ve öğrenci değil. Kendisi evladım gibidir” dedi. Oğlunun başından yıllardan bu yana bir an olsun ayrılmayan, ona her baktığında içinin parçalandığını belirten anne Suna Sayan, "Acil kalp bekliyoruz. Yaşamamız çok zor. Son noktaya geldik. 4 çocuğumu, eşimi Iğdır’da bıraktım. Evim, yuvam dağıldı. Sadece oğlum Ferhat’ın peşindeyim. Çocuğumu kurtarmak istiyorum. Oynamak, koşmak istiyor. Hep köyünü konuşuyor. Ben de bir anne olarak onun yanında, yoruldum, sıkıldım. Hayatımız çok zor. Allahını seven yetişkin insanlar ne olur ellerini uzatsınlar" diye konuştu. EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI YILLARCA GÖRMEDİ Eşi ve 4 çocuğunu yıllarca görmeyen, hiç bilmediği İstanbul’a kalp nakli için gelen Suna Sayan, aile fertlerinin perişan olması üzerine 3 ay önce İstanbul’a onların da geldiğini söyledi. Hiçbir eşyaı almadan gelen aile fertlerinin megakentte yaşama tutunmaya çalıştığını anlatan dertli anne, oğlu ve ailesinin durumunu DHA muhabirine şöyle anlattı: "Doktorlar, Ferhat’ın durumu çok kötü, sol tarafı bitmiş' diyor. Çaresiz bekliyoruz. Şimdilik makineye falan bağlanmayacak. Çocuk, hastanelerde çok çekti. Şimdi yoğun bakımda ona elimizi bile süremiyoruz, ölecek. Umudumuzu yitirmedik. Ama yıllardır Ferhat’a nakil için kalp çıkmadı. Şimdi belki bir mucize olabilir de. Ferhat ile birlikte 5 çocuğum var. Onları yıllar önce köyde bırakmıştım. 3 ay önce buraya geldiler. İki kızı aldık, burada okula verdik. Bazen tekstilde çalışıyorlar. Baba çok kısa bir süre için inşaatta bekçilik yaptı, şimdi işsiz. Baba- anne ikimiz bekliyoruz. Ben hiç ‘Anneler Günü’, görmedim, yaşamadım onları. Hep hastanede günlerim geçti. Çocuklarımı yıllardır görmedim ki günümü kutlasınlar. Böyle bir günü bilmiyorum. Yine de umudumu kesmiyorum. Çocuğum güçlü, mavi gözlü bir çocuk. Bu dar zamanda inşallah kalp yetişir. Bundan sonrasını rabbime bırakmışım. Tükendik, bittik, evimizi, köyümüzü bıraktık, geldik. Şimdi de çocuğumuzu kaybediyoruz. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum.”

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