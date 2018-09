Kalp nakli olup, babasının aldığı ayakkabılarla yürüyeceği günü bekliyor

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonrası kalp yetmezliği teşhisi konulan 10 yaşındaki Kadir İçgöz, sağlığına kavuşmak için kalp nakli bekliyor. Yapay kalp ve tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Kadir İçgöz, yeniden yürüyebileceği günler için babasının yeni aldığı ayakkabıyı da yanından ayırmıyor.

Afyonkarahisar merkeze bağlı Salar beldesinde oturan Hasan İçgöz (33) ve Filiz İçgöz (30) çiftinin 4 çocuğunun en büyüğü olan 4'üncü sınıf öğrencisi Kadir İçgöz'e 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonrası kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Anne ve babasının yardımı ve tekerlekli sandalyeyle sokağa çıkabilen Kadir İçgöz, bütün gününü evde kardeşleriyle geçiriyor. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Kadir İçgöz, yürüyüp koşacağı günü hayal ederken, babasının yeni aldığı ayakkabıları da o gün için bir an yanından ayırmıyor.

YAPAY KALPLE YAŞIYOR

Baba Hasan İçgöz, kalp krizi geçirmesinin ardından Kadir'in rahatsızlığının ortaya çıktığını belirterek, uzun süre yoğun bakımda kalmasından dolayı Kadir'in ayak sinirleri zedelendiği için yürüyemediğini söyledi. Baba İçgöz, "Oğlumun rahatsızlığı 2 yıl önce başladı. 2 yıldır hastanelerde rahatsızlığını çözmek için uğraşıyoruz. Oğlumda kalp yetmezliği var. Çocuğumuza yapay kalp takıldı. Oğlumun kalp nakli olması gerekiyor. Ayda bir veya iki defa kontrol için hastaneye gidiyoruz. Nakil olmadan kesinlikle sağlığına kavuşamayacak" dedi.

'KALP NAKLİ İÇİN SIRADAYIZ'

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi'nde oğlu Kadir İçgöz'ün tedavisinin devam ettiğini vurgulayan baba İçgöz, doktorların kendisine kalp nakil sırasında olduklarını ve kalp beklediklerini söylediğini ifade etti. Baba İçgöz, şöyle dedi:

"Ama Türkiye'de ne kadar bağış olursa oğlum ona göre kalp nakli olacak. Zaten tedavi süresince oğlum uzun süre uyutuldu. Bu nedenle de ayak sinirleri zedelenmiş. Şu anda yürüyemiyor ve hareket edemiyor. Biz de temel ihtiyaçlarını kendimiz karşılıyoruz. Ayrıca günlük Kadir için bir öğretmen geliyor. Biz de öğretmen için gerekli ihtiyaçları sağlıyoruz. Öğretmen, Kadir'e derslerinden kalmaması için eğitim veriyor. Yapay kalple ne kadar yaşayacak bilmiyoruz. O yüzden nakil olması gerekiyor. Nakil için destek bekliyoruz."

'BİZ DE BİR CAN BEKLİYORUZ'

Anne Filiz İçgöz ise oğlunun 2 yıldır tedavi gördüğünü söyledi. Oğlunun acil kalp nakline ihtiyacı olduğunu anlatan İçgöz, şunları söyledi:

"Bütün ailelere sesleniyorum; organ bağışına destek çıksınlar. Kimse organ bağışlamak istemiyor. Tabii onlar da can kaybediyorlar. Fakat biz de bir can bekliyoruz. Herkesin organ bağışında bulunmasını istiyoruz. Öldüğümüzde bedenimiz toprağa kavuşuyor. Toprağa karışmak yerine başkalarına can olsun. Sadece oğlum için demiyorum. Bütün Kadir'ler, Ahmet'ler ve Mehmet'ler için söylüyorum. Acil kalp nakli istiyorum. Bütün Türkiye'ye sesimizin duymasını istiyorum. Onunla birlikte oynuyoruz, gülüyoruz, televizyon izliyoruz. Dışarı çıkmak istiyor. Tekerlekli sandalyesiyle dışarı çıkarıyorum. Arkadaşları oynarken onları izliyor. Arkadaşları gibi koşmak ve oynamak istiyor. O yüzden oğluma tez vakitte acil kalp nakli istiyoruz. Oğlum en çok yürümek ve arkadaşlarıyla oynamak istiyor."

'BANA KALP BULUNSUN'

Galatasaray taraftarı olan Kadir İçgöz, yürümek, top oynamak, koşmak ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek istediğini ve bunun için kalp nakli beklediğini anlattı. Kadir İçgöz, "En çok yürümek istiyorum. Arkadaşlarımla bisiklete binmek, koşup, oynamak istiyorum. En çok top oynamak istiyorum. Bana kalp bulunsun. Bütün Galatarasaylılara da diyorum, bana kalp bulunsun" dedi.