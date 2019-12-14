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Kalp nakli yapıldığı hastanede ölen Yusuf toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 14:54 | Son Güncelleme

Ankara’da 5 ay önce kalp nakli olan ancak hayata tutunamayıp dün hayatını kaybeden 7 yaşındaki Yusuf, Bursa’da toprağa verildi.Edinilen bilgiye göre, Bursalı 7 yaşındaki Yusuf Turhan kalbindeki rahatsızlık dolayı yaklaşık iki yıldır tedavi görüyordu.

Ankara’da 5 ay önce kalp nakli olan ancak hayata tutunamayıp dün hayatını kaybeden 7 yaşındaki Yusuf, Bursa’da toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre, Bursalı 7 yaşındaki Yusuf Turhan kalbindeki rahatsızlık dolayı yaklaşık iki yıldır tedavi görüyordu. Nisan ayında tedavi için gittiği Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesinde kalp nakli için sıra bekleyen Yusuf’a Temmuz ayında kalp nakli yapıldı. Nakil sonrası aynı hastanesine tedavisine devam edilen Yusuf, dün hayatını kaybetti.
Minik Yusuf’un cenazesi bugün Harmancık ilçesi Dedebali Köyü Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Küçük Yusuf’un cenazesine katılan yakınları küçük çocuğu dualarla son yolculuğuna uğurladı.

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