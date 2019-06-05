Kalp nakliyle sağlığına kavuştu; ailesinden 3 kişi organlarını bağışladı

EŞİ, KARDEŞİ VE YENGESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI Demir, eşi Aliye, kız kardeşi Zeynep ve yengesi Rahime'nin, kendisini sağlıklı görünce organlarını bağışlamaya karar verdiklerini anlatarak şöyle konuştu: "Şu anda kalp nakli bekleyen bir çok insan var. Onların da benim gibi mutlu olmasını isterim. Kalbim her attığında şükrediyorum. Bir insan bir insandır. İnsanlar organ bağışını yaysın her yere söylesinler. Okuyanlar okumayanlara öğretsinler, kalp bağışında bulunsunlar. O kalp boşu boşuna yer altına girmesin, insanlarımıza faydalı olsun. Gördüğüm herkesi bu işe teşvik edeceğim, organ naklinde bulunsunlar. Eşim, kız kardeşim, yengem beni sağlıklı görünce gidip organlarını bağışladılar. Herkesi bu işe davet ediyoruz. Artık rahat uyuyacağım, merdiven çıkacağım, rahat gezeceğim, oturacağım."

Hastanede kontrolleri devam eden Kamil Demir, kalp yetmezliği nedeniyle yürüyemediğini, merdiven dahi çıkamadığını, oturamadığını ve çalışamadığını söyledi. Ümitsizliğe kapıldığı anda uygun donörün bulunduğunu öğrendiğinde doktoruna sarılarak dakikalarca ağladığını anlatan Demir, nakilin ardından da yeniden dünyaya gelmiş gibi hissettiğini belirtti.

'ORGAN BAĞIŞI ARTTIKÇI HASTALAR HAYATA DÖNECEK'

Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Nakil Sorumlusu Doç. Dr. Ümit Kervan, Kamil Demir’in en uzun süre kalp nakli bekleyen hastalardan birisi olduğunu belirterek, organ naklinin önemine vurgu yaptı. Türkiye'de en büyük sorunlardan birisinin yeterince organ bağışın olmaması olduğunu bildiren Doç. Dr. Kervan, hastaların büyük bir kısmının uzun süre kalp nakli beklediğini kaydetti. Halkın organ nakli konusunda duyarlı olmasını beklediklerini söyleyen Doç. Dr. Kervan, "Özellikle yoğun bakımda çocuk hastalarımız da var. Organ bağışı arttıkça bu hastalar hayata dönecekler. Aileleriyle birlikte olabiliyorlar. Nakil sonrası 25 yıl yaşayan hastalar var" dedi.

'HER GÜN NAKİL YAPABİLİRİZ'

Doç. Dr. Kervan, bağışçılar ile nakil yapılan hastalar arasında gönülden bir bağ oluştuğuna dikkat çekerek, "İki tarafta da büyük heyecan oluyor. O heyecanı görüyoruz ve biz o heyecanın daha fazlasını yaşıyoruz. Kalp nakli çok meşakkatli bir iş. Ama bizim halkımız duyarlı olursa biz hazırız. Her gün nakil yapabiliriz, bu gücü kendimizde görüyoruz ve alt yapımız var, yeter ki organ bağışında bulunulsun" diye konuştu.