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Kalp nakliyle sağlığına kavuştu; ailesinden 3 kişi organlarını bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 12:27 | Son Güncelleme

Ankara'da 5 yıldır kalp yetmezliği tedavisi gören inşaat işçisi Kamil Demir (38), kalp nakli yapılarak, sağlığına kavuştu.

Ankara'da 5 yıldır kalp yetmezliği tedavisi gören inşaat işçisi Kamil Demir (38), kalp nakli yapılarak, sağlığına kavuştu. Kamil Demir, nakilden sonra iyileştiğini gören eşi, kız kardeşi ve yengesinin de organlarını bağışladığını söyledi.

Van'da 5 yıldır kalp yetmezliği tedavisi gören inşaat işçisi Kamil Demir, 6 ay önce durumu ağırlaşınca Ankara'da Bilkent Şehit Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan ve uygun donör bekleyen Demir'e, beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesinin organlarını bağışlaması üzerine nakil yapıldı. Kamil Demir, kalp naklinin ardından sağlığına kavuştu.

Hastanede kontrolleri devam eden Kamil Demir, kalp yetmezliği nedeniyle yürüyemediğini, merdiven dahi çıkamadığını, oturamadığını ve çalışamadığını söyledi. Ümitsizliğe kapıldığı anda uygun donörün bulunduğunu öğrendiğinde doktoruna sarılarak dakikalarca ağladığını anlatan Demir, nakilin ardından da yeniden dünyaya gelmiş gibi hissettiğini belirtti.

EŞİ, KARDEŞİ VE YENGESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Demir, eşi Aliye, kız kardeşi Zeynep ve yengesi Rahime'nin, kendisini sağlıklı görünce organlarını bağışlamaya karar verdiklerini anlatarak şöyle konuştu:

"Şu anda kalp nakli bekleyen bir çok insan var. Onların da benim gibi mutlu olmasını isterim. Kalbim her attığında şükrediyorum. Bir insan bir insandır. İnsanlar organ bağışını yaysın her yere söylesinler. Okuyanlar okumayanlara öğretsinler, kalp bağışında bulunsunlar. O kalp boşu boşuna yer altına girmesin, insanlarımıza faydalı olsun. Gördüğüm herkesi bu işe teşvik edeceğim, organ naklinde bulunsunlar. Eşim, kız kardeşim, yengem beni sağlıklı görünce gidip organlarını bağışladılar. Herkesi bu işe davet ediyoruz. Artık rahat uyuyacağım, merdiven çıkacağım, rahat gezeceğim, oturacağım."

'ORGAN BAĞIŞI ARTTIKÇI HASTALAR HAYATA DÖNECEK'

Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Nakil Sorumlusu Doç. Dr. Ümit Kervan, Kamil Demir’in en uzun süre kalp nakli bekleyen hastalardan birisi olduğunu belirterek, organ naklinin önemine vurgu yaptı. Türkiye'de en büyük sorunlardan birisinin yeterince organ bağışın olmaması olduğunu bildiren Doç. Dr. Kervan, hastaların büyük bir kısmının uzun süre kalp nakli beklediğini kaydetti. Halkın organ nakli konusunda duyarlı olmasını beklediklerini söyleyen Doç. Dr. Kervan, "Özellikle yoğun bakımda çocuk hastalarımız da var. Organ bağışı arttıkça bu hastalar hayata dönecekler. Aileleriyle birlikte olabiliyorlar. Nakil sonrası 25 yıl yaşayan hastalar var" dedi.

'HER GÜN NAKİL YAPABİLİRİZ'

Doç. Dr. Kervan, bağışçılar ile nakil yapılan hastalar arasında gönülden bir bağ oluştuğuna dikkat çekerek, "İki tarafta da büyük heyecan oluyor. O heyecanı görüyoruz ve biz o heyecanın daha fazlasını yaşıyoruz. Kalp nakli çok meşakkatli bir iş. Ama bizim halkımız duyarlı olursa biz hazırız. Her gün nakil yapabiliriz, bu gücü kendimizde görüyoruz ve alt yapımız var, yeter ki organ bağışında bulunulsun" diye konuştu.

'4 AİLEDEN BİRİNİ İKNA EDEBİLİYORUZ'

Doç. Dr. Ümit Kervan, son 2 yıl içinde 4 bin beyin ölümü gerçekleştiğini, organ bağışı konusunda 980 kişinin ailesini ikna edilebildiklerini ve donör olarak alabildiklerini vurguladı. Doç. Dr. Ümit Kervan "Donör olarak aldıklarımızın sadece 150'sinin kalbini kullanabildik. Canlıdan kalp nakli yapılamıyor. Tamamen kadavraya bağımlı bir ekip olarak çalışıyoruz. Ülkemizde beyin ölümü tespiti son yıllarda yüzde 200-300 artmış durumda. Ancak beyin ölümü tespiti yapıldıktan sonra ailelerden izin istiyoruz. Ama maalesef sadece 4 aileden birisinden izin alabiliyoruz. Yüzde 25 beyin ölümünü donör olarak kullanabiliyoruz. Bunların da dörtte birinin kalbini kullanabiliyoruz. Bazen yaş ya da başka hastalıktan dolayı kalp kullanılamıyor. Eğer bizim halkımız duyarlı olursa biz hazırız. Her gün nakil yapabiliriz, bu gücü kendimizde görüyoruz ve alt yapımız var. Yeter ki halkımızın beyin ölümü tespiti yapılan kişilerde duyarlı, biraz daha buradaki hastaları düşünerek duyarlı olurlarsa sayı olarak buradaki hastalarımıza büyük bir çare olacaklar" ifadelerini kullandı.

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