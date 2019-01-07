Kalp sağlığı için beslenme önerileri

Modern çağımızın birçok rahatsızlığından uzak durmak için yağlı ve kızartılmış gıdalardan uzak durmak ve kalp dostu gıdalar tüketilmelidir. Kalbin ritmini düzenleyici gıdalar, uzun ve sağlıklı bir kalp için vazgeçilmezlerin başında geliyor.

KALBE İYİ GELEN BESİNLER

Kalp sağlığı için en önemli gıdaların başında balık yer alıyor. Omega 3, protein, B6, B12, demir ve selenyum açısından son derece zengin olan balık, kanın pıhtılaşmasını azaltarak da kalp krizi riskini azaltır. Bu nedenle özellikle somon, uskumru ve ton balığı gibi yağlı, soğuk mevsim balıkları kalp sağlığına son derece yararlı olarak kabul edilir.

Kalp sağlığı için sağlıklı beslenme kadar dengeli beslenme de son derece önemlidir. Bundan dolayı vücudun tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir beslenme alışkanlığı edinmek gereklidir. Protein ve karbonhidrat açısından zengin bakliyatlar dengeli bir beslenmenin olmazsa olmazları arasındadır.

Et ve sebze her ne kadar sağlıklı bir diyet için gerekli olanların başında gelse de meyvelerin olmadığı bir beslenme alışkanlığı eksik bir beslenme alışkanlığıdır. Elma gibi lifli meyveler kandaki yağ miktarının düşürülmesine yardımcı olur.