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Kalp sağlığı için beslenme önerileri

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.01.2019 15:53 | Son Güncelleme

Kalp sağlığı ile beslenme yakından ilişkilidir. Sağlıksız ve düzensiz beslenme beraberinde birçok sağlık problemi ile beraber kalp rahatsızlıklarını da getirir. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Civelek, kalbimize iyi gelen besinleri ve uzak durulması gereken tüketim alışkanlıklarımız hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Kalp sağlığı için beslenme önerileri

Modern çağımızın birçok rahatsızlığından uzak durmak için yağlı ve kızartılmış gıdalardan uzak durmak ve kalp dostu gıdalar tüketilmelidir. Kalbin ritmini düzenleyici gıdalar, uzun ve sağlıklı bir kalp için vazgeçilmezlerin başında geliyor.

KALBE İYİ GELEN BESİNLER

Kalp sağlığı için en önemli gıdaların başında balık yer alıyor. Omega 3, protein, B6, B12, demir ve selenyum açısından son derece zengin olan balık, kanın pıhtılaşmasını azaltarak da kalp krizi riskini azaltır. Bu nedenle özellikle somon, uskumru ve ton balığı gibi yağlı, soğuk mevsim balıkları kalp sağlığına son derece yararlı olarak kabul edilir.

Kalp sağlığı için sağlıklı beslenme kadar dengeli beslenme de son derece önemlidir. Bundan dolayı vücudun tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir beslenme alışkanlığı edinmek gereklidir. Protein ve karbonhidrat açısından zengin bakliyatlar dengeli bir beslenmenin olmazsa olmazları arasındadır.

Et ve sebze her ne kadar sağlıklı bir diyet için gerekli olanların başında gelse de meyvelerin olmadığı bir beslenme alışkanlığı eksik bir beslenme alışkanlığıdır. Elma gibi lifli meyveler kandaki yağ miktarının düşürülmesine yardımcı olur.

Ayrıca muz gibi potasyum açısından sebzeler yüksek tansiyonun dengelenmesinde önemli bir rol oynar. Et, meyve ve sebzelerden oluşan bir beslenme alışkanlığı aynı zamanda bol lif içeren ceviz, fındık gibi kuru yemişler ve yulaf, çavdar, keten tohumu gibi tahıllar ile tamamlanmalıdır.

BESLENME NASIL OLMALI?

Kalp sağlığı için yapılması gerekenlerin başında günlük alınan kalori miktarının azaltılması gelir. Ayrıca alkol ve sigara gibi kalp sağlığına ciddi derecede etki eden zararlı alışkanlıklar da sonlandırılmalıdır.

Gün içerisinde öğünler küçük porsiyonlar ile sık sık olacak şekilde düzenlenmeli. Beslenme programı düzenli bir egzersiz programı ile desteklendiğinde ise daha fazla avantaj sağlar.

Spor ile vücuda sağlanan oksijen alımı, maksimum seviyeye çekilerek vücudun kardiyovasküler sisteminin direnci arttırılır. Kalp sağlığı dengeli beslenme ve düzenli spor ile önemli ölçüde korunarak, istenmeyen rahatsızlıklardan uzak kalabiliriz.

Prof. Dr. Ali Civelek
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

www.alicivelek.com
Instagram: @dralicivelek
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kalp sağlığı Kalp

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