Kalp sağlığına dikkat çekmek için pedal çevirdiler

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte bir araya gelen 50’nin üzerinde bisikletli kalp sağlığına dikkat çekmek için pedal çevirdi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kalp sağlığına dikkat çekmek için ‘Geleneksel Bisiklet Turu’ etkinliği düzenlendi. Saat 09.00’da İstanbul Kongre Merkezinden başlayan etkinlik, Yenikapı Miting Alanında sona erdi. Bisiklet turuna Kalbin İçin Pedalla Grubu Başkanı ve üyeleri de katıldı. Etkinliğin en çok ilgi çeken ismi ise 84 yaşındaki Ömer Erdoğan isimli vatandaş oldu.

“Bisiklet kullanarak hareketsiz yaşantıya çözüm bulmaya çalışıyoruz”

Çağımızın en büyük sorunlarından olan hareketsiz yaşam biçimine dikkat çeken Kalbin İçin Pedalla Grubu Başkanı Şahin Aydemir, “Kalp Haftasında ‘Kalbin İçin Pedalla’ etkinliğimiz başladı. Bu sene 7’ncisini yapıyoruz. Her yıl ‘Kalp Haftası’ ve ‘Dünya Kalp Günü’nde kalp sağlığına farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler düzenliyoruz. Bu yıl da yine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Kardiyoloji Derneği ve Salcano işbirliğiyle bu etkinliklerimizi düzenliyoruz. Amacımız dünyadaki birçok ölüme sebep olan kalp rahatsızlıklarına dikkat çekmek, kalp sağlığına farkındalık oluşturmaktır. Ben bir by-passlıyım. Bir by-passlı olarak insanların benim gibi olmadan sağlıklarına kazandırmak için hareket kazanmalarını istiyoruz. Bizim çağımızın sıkıntısı hareketsiz yaşantıdır. Hareketsizliğimize bisiklet kullanarak çözüm bulmaya çalışıyoruz” dedi.