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Kalp şeklinde armut yetiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 12:25 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde armut hasadı başladı.

Kalp şeklinde armut yetiştirdi

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde armut hasadı başladı. Armut üreticisi Şükrü Doğrul ise ürüne ilgiyi arttırmak amacıyla Çin'den getirdiği kalıplarla kalp şeklinde armut yetiştirdi.
Korkuteli'de üretimi yapılan karyağdı armudunun hasadı devam ediyor. Bölgedeki üreticilerin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan armutlar Türkiye'nin pek çok noktasına dağıtılırken, yurt dışına da ihraç ediliyor. Son dönemde armut üreticileri ürüne ilgiyi artırmak için farklı şekiller vermeye başladı. Üreticilerden Şükrü Doğrul, Çin'den getirttiği özel kalıplarda kalp şeklinde armutlar yetiştirdi. Özel şeffaf kalp şeklindeki kalıp içine alınan armut bu şekli alarak büyüdü.
Şükrü Doğrul, "İki yıldır karyağdı üreticisi zarar ediyor. Üstelik hem biz hem de tüccar zarar ediyor.
Amacımız yeni pazar oluşturmak. Girdi maliyetleri her yıl yükseliyor. Armut, piyasaya her yıl açılışı 2- 2.2 TL'den satılıyor ama bu fiyat yükselmiyor, düşüyor. Örneğin bu yıl 2- 2.2 TL açılış yaptı ama o fiyattan armut satan yok. 1.3- 1.7 TL arasında gidip geliyor. Biz de armutları iç pazarda ve dış pazarda satabilmek adına değişik yollar deniyoruz. Bu yıl ilk defa armutları Çin'den getirttiğimiz kalp şeklindeki kalıplara koyduk. Armut daha çok küçükken bu kalıplara konuyor. Bu kalıplar içinde büyüdükçe kalp şeklini alıyor. Bizim amacımız değişik yollarla pazar yaratmak ve ürünlerimizi satabilmek. Bunun için her yolu deniyoruz. Umarım faydası olur" dedi.

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Kalp şeklinde armut yetiştirdiKalp şeklinde armut yetiştirdiKalp şeklinde armut yetiştirdi

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