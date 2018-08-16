Kalp şeklindeki patates ilgi çekti

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Suşehri ilçesinde kurulan halk pazarında Ali Duran’ın tezgahında, kalp şeklindeki patates, ilgi odağı oldu.

Akıncılar ilçesi Şenbağlar köyünde yaşayan evli 2 çocuk babası Ali Duran (46) bahçesinde yetiştirdiği ürünleri satmak için bugün Suşehri ilçesi Yalnızbağlar Mahallesi'nde kurulan halk pazarına getirdi. Duran'ın pazarda tezgaha serdiği patateslerden birinin kalp şeklinde olması dikkat çekti. Duran, "Bahçemde yetiştirdiğim sebzeleri halk pazarına getirerek satmak istedim. Burada patateslerden bir tanesinin kalp şeklinde olduğunu fark ettim, mutlu oldum. Bazen değişik şekillerde, insan şekline benzeyenler de oluyor ama bu sefer kalp şeklinde çıktı. İlk defa böyle bir patatesle karşılaştım. Tarladan çıkarken fark etmemiştim, tezgaha koyunca fark ettim. Bu patatesi saklamayı düşünüyorum" dedi.

Duran, her yıl 25-30 ton civarında patates yetiştirdiğini ve bu bölgede sattığını da sözlerine ekledi.

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