HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kalp ve damar hastaları koronavirüse karşı nasıl önlem almalı?

Kalp ve damar hastaları koronavirüse karşı nasıl önlem almalı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.03.2020 14:15 | Son Güncelleme

Dünyayı kasıp kavuran Korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından önlemler arttırıldı. Uzmanlar özellikle ileri yaş ve kronik hastalıkları olanların daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Kalp ve damar hastaları koronavirüse karşı nasıl önlem almalı?

Konu ile ilgili Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Kalko kalp ve damar hastalarına, tansiyon ve şeker hastalarına alınması gereken tedbirler konusunda bilgi verdi. Hijyen kuralını tekrar hatırlatan Dr. Kalko," Ellerin sık sık yıkanması en önemli kurallardan biri. Ayrıca sebze ve meyvelerin de iyi yıkanması ve bir süre sirkeli suda mutlaka bekletilmesi gerekir. Toplu taşıma aracı kullanılacaksa mutlaka tutunduğunuz yeri kolonyalı mendil ya da küçük cep tipi dezenfektanla temizlemeye dikkat edin. Eve gelir gelmez kıyafetlerinizi yıkamaya atın. Bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırın. Kapı kollarını sık sık dezenfekte edin." dedi.

YAŞLILAR TORUNLARINI BİR SÜRE ÖPMESİN

Yakın temastan, tokalaşmadan, öpüşmeden, sarılmadan bu dönmede mutlaka uzak durulması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Yusuf Kalko," Çocuklar risk altındaki grupta değiller ama taşıyıcı olabilirler ve virüsü çevrelerine bulaştırabilirler. Bu durumda yaşlıların ve risk grubundaki hastaların özellikle kalp ve damar hastaları, şeker hastaları, tansiyon hastaları, kronik akciğer hastalarının torunları ile kesinlikle yakın temasta olmaması gerekiyor. Bir süre torunlarını öpmesin bu insanlar. Torunları ile aynı ortamda bulunmasın mümkünse." şeklinde konuştu.

MASKELERİN KORUYUCULUĞU YOK

Korona virüsten korunmak için maske kullanmanın yeterli olmadığına dikkat çeken Kalko,"Hijyen kuralların uymak ve bağışıklığı güçlendirecek şekilde beslenmek virüsten korunmak için çok önemli. Bu virüste maske yeterince koruyucu değil. Dolayısı ile maskeye güvenerek risk grubundaki hastaların kalabalık yerlerden, kapalı ve kalabalık ortamlardan, toplu taşıma araçlarından, açık havada da olsa kalabalığın olduğu yerlerden zorunlu olmadıkları sürece uzak durmaları gerekir. Ormanda ya da sahilde kısa yürüyüşler yapabilirler. Ancak bu süreçte evde kalmaları daha güvenli olacaktır." ifadelerini kullandı.

C VİTAMİNİ DESTEĞİ ALINMALI

Bağışıklığı güçlü tutmanın virüsle mücadelede oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Prof. Kalko iyi beslenmenin, bol su içmenin, C vitamini ağırlıklı beslenmenin yanında C vitamini takviyesi almanın da bu dönemde yararlı olabileceğini ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHüngür hüngür ağladı! İranlı hemşireden koronavirüs çağrısıHüngür hüngür ağladı! İranlı hemşireden koronavirüs çağrısı
Geleceğin en ölümcül hastalığı o olacak!Geleceğin en ölümcül hastalığı o olacak!
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs sağlık kalp ve damar

En Çok Okunan Haberler

Bilim insanları koronavirüsle ilgili yapılacakları anlattı

Bilim insanları koronavirüsle ilgili yapılacakları anlattı

Sağlık Bakanı'nın açıklamasından sonra önlemler arttı

Sağlık Bakanı'nın açıklamasından sonra önlemler arttı

Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar

Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar

''Galatasaray'dan teşvik primi aldık!''

''Galatasaray'dan teşvik primi aldık!''

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Koronavirüs teşhisi konulan hastanın sağlık durumu nasıl?

Koronavirüs teşhisi konulan hastanın sağlık durumu nasıl?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Koronavirüs biyolojik silah mı?' sorusuna Türk uzmandan yanıt

'Koronavirüs biyolojik silah mı?' sorusuna Türk uzmandan yanıt

Van'da koronavirüs alarmı! 5 şüpheli tedavi altında

Van'da koronavirüs alarmı! 5 şüpheli tedavi altında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kronik böbrek hastalığı 2040 yılının en ölümcül sağlık sorunu olacak!

Geleceğin en ölümcül hastalığı o olacak!

Koronavirüsten bağışıklık sisteminizi güçlendirerek korunun!

Koronavirüsten bağışıklık sisteminizi güçlendirerek korunun!

Mesane kanseri neden olur? Tedavi kişiye göre değişiyor

Sigara, riski dört kat artırıyor

Koronavirüs sigara içenleri daha çok etkiliyor!

Koronavirüs sigara içenleri daha çok etkiliyor!

Koronavirüsten korunmak için ne yapmalıyız? Maske kullanmak yerine...

Maske kullanımını önermiyorlar!Peki korunmak için ne yapmalıyız?

Koronavirüs belirtileri nelerdir?

Koronavirüs belirtileri nelerdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.