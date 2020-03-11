Kalp ve damar hastaları koronavirüse karşı nasıl önlem almalı?

Konu ile ilgili Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Kalko kalp ve damar hastalarına, tansiyon ve şeker hastalarına alınması gereken tedbirler konusunda bilgi verdi. Hijyen kuralını tekrar hatırlatan Dr. Kalko," Ellerin sık sık yıkanması en önemli kurallardan biri. Ayrıca sebze ve meyvelerin de iyi yıkanması ve bir süre sirkeli suda mutlaka bekletilmesi gerekir. Toplu taşıma aracı kullanılacaksa mutlaka tutunduğunuz yeri kolonyalı mendil ya da küçük cep tipi dezenfektanla temizlemeye dikkat edin. Eve gelir gelmez kıyafetlerinizi yıkamaya atın. Bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırın. Kapı kollarını sık sık dezenfekte edin." dedi.

YAŞLILAR TORUNLARINI BİR SÜRE ÖPMESİN

Yakın temastan, tokalaşmadan, öpüşmeden, sarılmadan bu dönmede mutlaka uzak durulması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Yusuf Kalko," Çocuklar risk altındaki grupta değiller ama taşıyıcı olabilirler ve virüsü çevrelerine bulaştırabilirler. Bu durumda yaşlıların ve risk grubundaki hastaların özellikle kalp ve damar hastaları, şeker hastaları, tansiyon hastaları, kronik akciğer hastalarının torunları ile kesinlikle yakın temasta olmaması gerekiyor. Bir süre torunlarını öpmesin bu insanlar. Torunları ile aynı ortamda bulunmasın mümkünse." şeklinde konuştu.