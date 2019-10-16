HABER

Kalp ve damar hastalıkları sanılandan daha eskiye dayanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 15:23 | Son Güncelleme

Kalp ve damar hastalıkları sanılandan daha eskiye dayanıyor

Binlerce yıllık mumyalar üzerinde yürütülen araştırmalar, kalp ve damar hastalıklarının sanılandan çok daha eskiye dayandığını gösterdi.

ABD'nin Teksas Üniversitesi Sağlık Bilim Merkezi Kalp ve Damar Hastalıklarından Dr. Muhammed Madjid öncülüğünde yürütülen araştırmada Güney Amerika ve Mısır'dan yaşları 18 ila 60 olan yaklaşık 4 bin yıllık 5 mumya incelendi. Üçü erkek ikisi kadın olan mumyaların damar dokularındaki lezyonların tespiti için kızılötesi spektroskopi kullanıldı.

Çalışma sonucunda mumyaların atardamar örneklerinde yüksek kolesterole bağlı hasar görüldü.

Madjid, mumyalar üzerinde yürüttükleri araştırmaya göre, damar tıkanıklığının sadece günümüzün değil o zamanki insanların da bir sorunu olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Araştırmanın sonuçları "American Heart Journal" isimli dergide yayımlandı.

Cep telefonu kullanırken bu hatayı sakın yapmayın! Cep telefonu kullanırken bu hatayı sakın yapmayın!
Karamollaoğlu'ndan 'Türkiye ittifakı' vurgusu! Karamollaoğlu'ndan 'Türkiye ittifakı' vurgusu!
Aksaray Belediyesi Meclisinden Barış Pınarı Harekatı’na asker selamlı destekAksaray Belediyesi Meclisinden Barış Pınarı Harekatı’na asker selamlı destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çalışma kolesterol mumya

En Çok Okunan Haberler

ABD'ye manidar 'yaptırım' mesajı

ABD'ye manidar 'yaptırım' mesajı

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

144 yıllık rüya gerçek oluyor

144 yıllık rüya gerçek oluyor

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Temel Karamollaoğlu Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'Türkiye ittifakı' vurgusu!

Yargıtay'dan kırmızı bülten kararı

Yargıtay'dan kırmızı bülten kararı

İstanbul Valiliği'ndeki AFAD binasında yangın

İstanbul Valiliği'nde yangın

Halkbank'tan 'iddianame' açıklaması

Halkbank'tan 'iddianame' açıklaması

Son dakika Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüşecek

Çavuşoğlu ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüşecek

Tankların namlusu Münbiç'e çevrildi! Ankara'dan emir bekleniyor

Eller tetikte! Tankların namlusu Münbiç'e çevrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.