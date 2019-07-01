HABER

Kalp ve hipertansiyon hastalarına yüksek sıcaklık uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.07.2019 14:56 | Son Güncelleme

Kalp ve hipertansiyon hastalarının yüksek sıcaklıklarda serin ortamları tercih etmesi gerektiğini dile getiren uzmanlar, “Yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir.

Kalp ve hipertansiyon hastalarının yüksek sıcaklıklarda serin ortamları tercih etmesi gerektiğini dile getiren uzmanlar, “Yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Yine ortamdaki nem oranı yüksekse terleme suretiyle vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir. Aşırı sıcaklarda oluşabilecek sıvı kaybı, kan basıncını arttırabilir. Bu nedenle sıvı kaybına bağlı olarak yatkınlığı olan kişilerde hipertansiyon ortaya çıkabilir veya mevcut yüksek tansiyon daha da yükselebilir” dedi.
Yüksek sıcaklarda kalp hastası olan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Aşırı sıcaklar kanı tüm vücutta dolaştıran bir pompa görevi gören kalp için yük oluyor. Özellikle sıvı kaybı kalbin görevini yaparken daha çok zorlanmasına neden oluyor. Kalp yetersizliği olanlarda yetersizliğin derecesi artabiliyor. Kalp hastalarının özellikle sıcak saatlerde soğutulmuş ortamlarda kalmayı tercih etmesi, doktor kontrollerini sıklaştırması, sıvı kaybını önleyebilmek için günde en az 8 ile 10 bardak su içmeyi ihmal etmemesi gerekiyor.

Serin ortamda bulunulmalı
Kalp hastalarının sıcaktan etkilenmesini önlemek için alınabilecek birçok kişisel ve toplumsal önlem bulunuyor. En başta, vücudumuzun sıcak havayla baş edebilmesine yardım etmemiz gerekiyor. Sıcak ortamdan mümkün olduğunca uzaklaşmak için bina içinde olmak gerekiyor. Klimalı ortam ideal ama her zaman mümkün olmayabilir. Ancak kısa sürelerle bile olsa serin bir ortamda oturmak faydalı. Çok sıkmayan, açık renkli, hafif elbiseler tercih edilmesi gerekiyor.

Beslenmeye dikkat
Sıcak havalarda yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat edilmesi gerekiyor. Yaz aylarında yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınmak gerekiyor. Vücut direncini artırmak, vücudun yeterli miktarda vitamin, mineral alınmasını sağlamak için sebze ve meyve çeşitlerinden yararlanılması önem arz ediyor. Terleme ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için yeterli sıvı alımına dikkat edilmesi gerekiyor.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Şeker hastalarına yaz uyarısıŞeker hastalarına yaz uyarısı
Tarım işçilerinde dudak kanseri riskiTarım işçilerinde dudak kanseri riski
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.