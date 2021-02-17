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Kalp ve tansiyon hastalarına aşı uyarısı: Mutlaka hastane ortamında yaptırın

17.02.2021 11:52 | Son Güncelleme:
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Kalp ve tansiyon hastalarına aşı uyarısı: Mutlaka hastane ortamında yaptırın

Koronavirüsle mücadelede aşı çalışmaları sürdürülürken uzmanlar sık sık uyarılarda bulunuyor. Son olarak kalp hastalarına, tansiyon ilacı kullananlara ve alerjisi olanlara yönelik açıklama yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, bu kişilerde aşı sonrası hızlı müdahale gerekebilecek durumlar oluşabileceğini söyleyerek kişilerin aşılarını mutlaka hastane ortamında olmaları gerektiğini anlattı. İşte detaylar...

Korona virüsü salgınına karşı sağlık personeli, ek hastalığı bulunanlar ve yaşlı vatandaşların aşılanması çalışmalarına öncelik verildi. Riskli grupların arasında bulunan astım ve alerji hastalarına korona virüsü aşısının mutlaka önerildiğini; fakat aşılanma sırasında dikkatli olunması gerektiğini belirten Medicana International İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, “Her ne kadar aşı sonrası soğuk algınlığı şikayetleri, aşı yerinde ağrı gibi hafif yan etkiler görülse de alerjisi ya da alerjik astımı olan kişilerde anaflaksi gibi acil müdahale gerektiren ciddi alerjik reaksiyonlar görülebilir" dedi.

BU BELİRTİLERİ GÖSTERDİYSENİZ DİKKAT

Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık, korona aşısı olmadan önce, önceki aşı uygulamalarında böcek sokması, bazı besinlerin alımı sonrası alerjik deri reaksiyonu, baş dönmesi, bilinç değişikliği, nefes darlığı gibi şikayetleri olan kişilerin aşılarını mutlaka hastane ortamında olması gerektiğini ve aşılama sonrası en az 30 dakika hastanın gözlenmesi gerektiğini belirtti.

Daha önce alerji nedeniyle adrenalin oto enjektörü kullanan hastalarında, mutlaka hastane şartlarında aşılanması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Işık, “Lateks alerjisi olan kişilere aşıları lateks içermeyen eldivenler ile uygulanmalıdır. Aşı içerisinde alerjik reaksiyon gelişmesine sebep olabilecek yumurta, süt, maya; bazı antibiyotikler, alüminyum hidroksid, jelatin ya da paketlenmesinde kullanılan lateks bulunabilir. Aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye alerjisi olan kişiler aşıdan önce mutlaka bir alerji uzmanına yönlendirilmeli, onun onayından sonra kişi aşılanmalıdır" diye konuştu.

KALP VE TANSİYON HASTALARI HASTANEDE AŞILANMALI UYARISI

Astımı olan kişilerin aşıdan önce mutlaka kullandığı ilaçlar ve şikayetlerinin kontrol altında olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Işık, “Bu kişiler, gerekirse doktoru tarafından muayene edildikten sonra hastane şartlarında aşı uygulanmalıdır. Beta blokör grubu tansiyon ilacı kullanan kalp yetmezliği hastaları da mutlaka hastane ortamında aşılanmalı ve aşı sonrası en az 30 dakika gözlenmelidir. Yine grip aşısına alerjisi olan kişiler de mutlaka aşı yaptırırken dikkatli olmalı ve aşıyı acil müdahale edilebilecek hastane şartlarında yaptırmaları ve aşı sonrası en az 30 dakika hastanede beklemeleri gerekmektedir” şeklinde konuştu.

İHA

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