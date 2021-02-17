Kalp ve tansiyon hastalarına aşı uyarısı: Mutlaka hastane ortamında yaptırın

Korona virüsü salgınına karşı sağlık personeli, ek hastalığı bulunanlar ve yaşlı vatandaşların aşılanması çalışmalarına öncelik verildi. Riskli grupların arasında bulunan astım ve alerji hastalarına korona virüsü aşısının mutlaka önerildiğini; fakat aşılanma sırasında dikkatli olunması gerektiğini belirten Medicana International İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, “Her ne kadar aşı sonrası soğuk algınlığı şikayetleri, aşı yerinde ağrı gibi hafif yan etkiler görülse de alerjisi ya da alerjik astımı olan kişilerde anaflaksi gibi acil müdahale gerektiren ciddi alerjik reaksiyonlar görülebilir" dedi.

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Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık, korona aşısı olmadan önce, önceki aşı uygulamalarında böcek sokması, bazı besinlerin alımı sonrası alerjik deri reaksiyonu, baş dönmesi, bilinç değişikliği, nefes darlığı gibi şikayetleri olan kişilerin aşılarını mutlaka hastane ortamında olması gerektiğini ve aşılama sonrası en az 30 dakika hastanın gözlenmesi gerektiğini belirtti.

Daha önce alerji nedeniyle adrenalin oto enjektörü kullanan hastalarında, mutlaka hastane şartlarında aşılanması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Işık, “Lateks alerjisi olan kişilere aşıları lateks içermeyen eldivenler ile uygulanmalıdır. Aşı içerisinde alerjik reaksiyon gelişmesine sebep olabilecek yumurta, süt, maya; bazı antibiyotikler, alüminyum hidroksid, jelatin ya da paketlenmesinde kullanılan lateks bulunabilir. Aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye alerjisi olan kişiler aşıdan önce mutlaka bir alerji uzmanına yönlendirilmeli, onun onayından sonra kişi aşılanmalıdır" diye konuştu.