Kalp Yarası 14. Bölüm fragmanı yayınlandı! "Ben sensiz yaşamak istemiyorum!"

Pazartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam eden Kalp Yarası yine çok konuşulacak bir bölümle izleyicisini karşıladı. Gökhan Alkan ile Yağmur Tanrısevsin’in başrollerinde yer aldığı dizi izleyicilerden tam not almayı başardı. Kalp Yarası 14. bölümden beklenen fragman yayınlandı.

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe, Ferit’e Baha’yı öldürmediğini anlatıp gerçekleri açıklamaya çalışırken ikili büyük bir tartışmaya tutuştu. Ayşe kendisine enjekte edilen ilacın etkisiyle daha fazla dayanamayıp bayıldı. Ferit, Ayşe’yi kendine getirmek için uğraşırken ikili arasında başlayan yakınlaşma Ayşe’nin Ferit’in söylediklerini hatırlamasıyla bıçak gibi kesildi.

Adnan’ın hastaneye kaldırıldığı haberi konağa bomba gibi düştü. Tüm aile büyük bir telaşla hastaneye koştu. Yaman, Adnan’ın cebinde bulduğu notu araştırmaya başlayıp Bahtiyar’la konuştu.

Diğer yanda tüm Antakya, Ayşe’nin Baha’yı öldürdüğü haberiyle çalkalanmaya başladı. Polislerin hastaneye gelip Ayşe’yi sorması üzerine, Azade adeta burnundan soluyarak Ferit’e sert tepki gösterdi.

Hayati tehlikeyi atlatan Adnan’ın ilk iş vasiyetini düzenlemek oldu. Ancak vasiyet Adnan’ı ziyarete gelen Yaman tarafından görülünce, Yaman, Bahtiyar’dan hesap sordu. Bahtiyar sonunda dayanamayıp Yaman’a Adnan Sancakzade’nin gerçek babası olduğunu itiraf etti.

Ayşe, Ferit’in yanından kaçıp karakola teslim oldu. Ayşe suçsuz olduğunu söylerken, Hüseyin tarafından gizlice tutulan avukat Ayşe’yi suçunu kabul etmesi için ikna etmeye çalıştı.

Ayşe çıktığı mahkemede avukatın kendisini ikna etmesi sonucu suçunu kabul etti. Davada bir tuhaflık olduğunu anlayan Ferit, gizlice araştırma yapmaya başladı.

Ayşe tutuklanıp cezaevine gönderilirken Azade elindeki kanıtı saklayıp susmayı tercih etti. Ayşe’nin suçsuz olduğuna inanan Ferit, Ayşe’nin avukatlığını üstlenirken, Hande ise babasının çevirdiği oyundan haberdar oldu.

‘Kalp Yarası’, 14. yeni bölümüyle 4 Ekim pazartesi akşamı atv’de!

