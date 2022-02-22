Kalp Yarası dizisi ile ilgili bir süre önce sosyal medyada yapılan paylaşımlarda dizinin ekranlara veda edeceği öne sürülmüştü. Bu iddiaların ardından dizi 38. bölümüyle ekranlara veda etti. Kalp Yarası dizisinin fragmanını izleyenler Yaman karakterinin ölüp ölmediğini öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki Kalp Yarası Yaman öldü mü? Neden öldü? Kalp Yarası Yaman'ı Toprak Can Adıgüzel kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Kalp Yarası dizisi ile Yaman karakterinin akıbetine ilişkin ayrıntılara haberimizde yer verdik.

KALP YARASI YAMAN ÖLDÜ MÜ? NEDEN ÖLDÜ?

Kalp Yarası Yaman dizinin 21 Şubat Pazartesi günü ekrana gelen final bölümü olan 38. bölümde hayatını kaybetti.

TOPRAK CAN ADIGÜZEL KİMDİR?

26 Ocak 1992 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Toprak Can Adıgüzel öğrencilik hayatı boyunca çeşitli tiyatro oyunları ile sahne almaya ve müzikle ilgilenmeye başlamış. 2012 yılında İstanbul'a taşınan Adıgüzel, yüksek öğretim eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde tamamlamış.

‘Benim Adım Feuerbach’ isimli tiyatro oyunla sahne almaya başlayan genç oyuncu 2019 yılında da Toy İstanbul’da ‘Yak Bunu’ isimli oyunda yer almıştır. Toprak Can Adıgüzel ilk olarak, Fox Tv ekranlarında yer alan Kadın adlı dizinin final bölümündeki İsmail karakteri ile de adını duyurmuştur.

Son olarak Adıgüzel, Show Tv ekranlarının sevilen dizisi ‘Alev Alev’ de Ali karakterini oynadı.



