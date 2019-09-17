HABER

Kalp Yetersizliği Bilgilendirme ve Hasta Eğitim Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 15:28 | Son Güncelleme

Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Ali Deniz: - "Bir hasta bir kere kalp yetersizliği tanısı aldığı zaman bu tanıdan kurtulamıyor. Hastalığın belirtilerini tedavi edebiliyoruz, hastanın iyi hissetmesini sağlayabiliyoruz ama hastanın ömür boyu birtakım şeylere dikkat etmesi gerekiyor"

Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Ali Deniz, "Bir hasta bir kere kalp yetersizliği tanısı aldığı zaman bu tanıdan kurtulamıyor. Hastalığın belirtilerini tedavi edebiliyoruz, hastanın iyi hissetmesini sağlayabiliyoruz ama hastanın ömür boyu bir takım şeylere dikkat etmesi gerekiyor." dedi.

Novartis iş birliğinde Acıbadem Adana Hastanesi konferans salonunda düzenlenen "Kalp Yetersizliği Bilgilendirme ve Hasta Eğitim Toplantısı"nda konuşan Deniz, hastaların dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgi verdi.

Anne karnında daha 21. günden itibaren atmaya başlayan kalbin, vücudun motoru ve sürekli olarak kanı pompalayan organı olduğuna dikkati çeken Deniz, şöyle devam etti:

"Kalp yetersizliği, aslında kalbin vücudumuzun ihtiyacı olan kanı ve oksijeni yeterince pompalayamama durumudur. Kalp yetersizliği ciddi, kronik bir hastalık. Bir hasta bir kere kalp yetersizliği tanısı aldığı zaman bu tanıdan kurtulamıyor. Hastalığın belirtilerini tedavi edebiliyoruz, hastanın iyi hissetmesini sağlayabiliyoruz ama hastanın ömür boyu birtakım şeylere dikkat etmesi gerekiyor."

Kalp yetersizliğinin, bütün kalp ve sistematik hastalıkların bir sonucu olduğunu vurgulayan Deniz, bir hastaya bu rahatsızlığın tanısı konulduğunda mutlaka bir adım geriye gidip sebebinin araştırılması gerektiğini söyledi.

Obezite ve diyabet hastalarının kalp yetersizliği için aday grubu oluşturduğunu belirten Deniz, "Hipertansiyonu olan, sigara kullanan, diyabet hastaları ve obez olanlar, bunların hepsi ileride kalp yetersizliği için aday hastalar... Asıl yapmamız gereken önleyici tedavi... Mutlaka bu risk faktörlerini ortadan kaldırmamız gerekiyor." diye konuştu.

- Kalp yetersizliğinin belirtileri

Doç. Dr. Ali Deniz, kalp yetersizliğinin belirtileri konusunda, şunları kaydetti:

"Nefes darlığı, halsizlik, güçsüzlük, yorgunluk, bunlar en sık gördüğümüz belirtiler... Hemen hemen gelen hastalarımızın ilk şikayeti nefes darlığı oluyor. Bunun dışında ödem sık başvuru sebeplerinden birisi. Geceleri artan öksürük, kalp yetersizliği belirtilerinden olabilir. İştahsızlık, baş dönmesi, çarpıntı, hızlı bir şekilde kilo alma bunlar da sık gördüğümüz belirtiler..."

Hastalık başladığı zaman ilk belirtilerini efor sırasında verdiğini dile getiren Deniz, hastanın merdiven çıkarken nefes darlığı yaşamaya başladığını aktardı.

Tedavide iki hedeflerinin bulunduğunu aktaran Deniz, bunların birincisinin belirtileri yok etmek, ikincisinin de hastanın yaşam süresini uzatmak olduğunu kaydetti.

Deniz, kalp yetersizliğinde, altta yatan hastalığı bulup tedavi etmeye çalıştıklarını ifade ederek, bunun dışında sağlıklı beslenme, tuz tüketimi, egzersiz ve yaşam tarzı değişikliğiyle ilaç tedavisi uyguladıklarını anlattı.

"Ben de kalp rahatsızlığı var' hareket etmeyeyim, kıpırdamayayım, kendimi yormayayım" şeklinde yanlış bir algı olduğunu belirten Deniz, bunun tam tersine, hastalardan yapabildikleri ölçüde egzersiz yapmalarını istediklerini, hareketsiz kalmayı önermediklerini söyledi.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Davraz yeni sezonda daha rahat ve güvenli olacakDavraz yeni sezonda daha rahat ve güvenli olacak
Alman heyetten Nilüfer Belediyesi’ne ziyaretAlman heyetten Nilüfer Belediyesi’ne ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

İtalyan model: Harika vakit geçirdik!

İtalyan model: Harika vakit geçirdik!

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Korkunç rakam! 1644 ölü

Korkunç rakam! 1644 ölü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara merkezli 5 ilde 'naylon fatura' operasyonu

5 ilde düğmeye basıldı! Devleti 200 milyon TL zarara uğratmışlar

Samsun'da genç kıza tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

Genç kıza tecavüz etti! Mahkemeden şoke eden karar

Hepsi TSK arşivinden çıktı! İşte Kore kahramanları

Hepsi TSK arşivinden çıktı! İşte Kore kahramanları

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Yunanistan'a 'bayrak' tepkisi!

Dışişleri'nden Yunanistan'a 'bayrak' tepkisi!

Üniversiteli Sude'nin şüpheli ölümü

Üniversiteli Sude'nin şüpheli ölümü

HSYK eski Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya 15 yıl hapis

HSYK eski Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya 15 yıl hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.