Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Ali Deniz, "Bir hasta bir kere kalp yetersizliği tanısı aldığı zaman bu tanıdan kurtulamıyor. Hastalığın belirtilerini tedavi edebiliyoruz, hastanın iyi hissetmesini sağlayabiliyoruz ama hastanın ömür boyu bir takım şeylere dikkat etmesi gerekiyor." dedi.

Novartis iş birliğinde Acıbadem Adana Hastanesi konferans salonunda düzenlenen "Kalp Yetersizliği Bilgilendirme ve Hasta Eğitim Toplantısı"nda konuşan Deniz, hastaların dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgi verdi.

Anne karnında daha 21. günden itibaren atmaya başlayan kalbin, vücudun motoru ve sürekli olarak kanı pompalayan organı olduğuna dikkati çeken Deniz, şöyle devam etti:

"Kalp yetersizliği, aslında kalbin vücudumuzun ihtiyacı olan kanı ve oksijeni yeterince pompalayamama durumudur. Kalp yetersizliği ciddi, kronik bir hastalık. Bir hasta bir kere kalp yetersizliği tanısı aldığı zaman bu tanıdan kurtulamıyor. Hastalığın belirtilerini tedavi edebiliyoruz, hastanın iyi hissetmesini sağlayabiliyoruz ama hastanın ömür boyu birtakım şeylere dikkat etmesi gerekiyor."