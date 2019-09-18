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"Kalp Yetersizliğinde Kalbini Erken Tanı" toplantısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.09.2019 17:28 | Son Güncelleme

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Çelik: - "Ülkemizde yaklaşık 2 milyon kalp yetersizliği olan hastanın bulunduğunu tahmin ediyoruz. Yaşlanan nüfus giderek arttığı için kalp yetersizliği görülme oranı giderek artıyor"

MERSİN (AA) - Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Çelik, "Ülkemizde yaklaşık 2 milyon kalp yetersizliği olan hastanın bulunduğunu tahmin ediyoruz. Yaşlanan nüfus giderek arttığı için kalp yetersizliği görülme oranı giderek artıyor." dedi.

Novartis iş birliğinde Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Konferans Salonu'nda "Kalp Yetersizliğinde Kalbini Erken Tanı" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Kardiyoloji Uzmanı Çelik, kalp yetersizliği konusunda hasta ve hasta yakınlarına bilgilendirme sunumu yaptı. Çelik, sunumun ardından hastaların sorularını yanıtladı.

Çelik, toplantı sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalp yetersizliğinin dünyada giderek büyüyen bir problem olduğunu söyledi.

Bununla beraber hastalığın tedavi çeşitliliğinin arttığını ifade eden Çelik, kalp yetersizliğinin hayat kalitesinde bozulmaya ve tedavi edilmediğinde de ölümle sonuçlanabileceğine dikkati çekti.

Erken tanı, sıkı takip ve doğru tedaviyle hastalığın kontrol altına alınmasının mümkün olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Hastalığın en sık belirtisi nefes darlığıdır. Bunun yanında halsizlik, çabuk yorulma, ayak bileğinde şişme ve ödem gibi belirtileri de var. Bunların tedavisi için öncelikle hastaya yaşam tarzı değişikliği öneriyoruz. Hayatında neleri değiştirmesi gerektiğini söylüyoruz. Daha sonra ilaç tedavisine başlıyoruz. Bu ilaç tedavisinde kalp yetersizliğinin kötüleşmesini engelliyoruz. Hasta hem ilaç tedavisini hem de yaşam tarzı değişikliğine uyarsa çok kaliteli bir yaşam sürebilir. Bakım ve tedavi iyi olmazsa bu hastalık daha kötü seviyeye gelebiliyor. Ülkemizde yaklaşık 2 milyon kalp yetersizliği olan hastanın bulunduğunu tahmin ediyoruz. Yaşlanan nüfus giderek arttığı için kalp yetersizliği görülme oranı giderek artıyor. Kalp yetersizliği konusunda toplumda farkındalık yaratmak ve bilinç oluşturmak birincil hedefimiz olmalı. Hasta olsun olmasın risk faktörü taşıyan herkesin yılda bir kez kardiyoloji muayenesini öneriyoruz."

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Kalp kalp yetersizliği Mersin

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