KADIN

Kalp Yetmezliği Belirtileri

Deniz NEGİS Deniz NEGİS
SAĞLIK HABERLERİ  | 19.06.2018 23:38 | Son Güncelleme

Kalbin yeterince kasılıp gevşememesi ve yeterince kanla dolmaması olarak tanımlanan kalp yetmezliğinin belirtileri nefes darlığı, yorgunluk, şişme, ödem, hızlı kilo alma şeklinde sıralanabilir. Günlük rutin aktiviteleri olumsuz yönde etkileyen kalp yetmezliği belirtileri göz ardı edilmez ve hastalık erken dönemde teşhis edilip uzman yardımıyla gerekli müdahaleler yapılırsa hastalığın önüne geçilebilir.

Kalp Yetmezliği Belirtileri

Kalp, kasılıp gevşeyerek vücuda kan pompalar. Kalp yetmezliği söz konusu olduğunda sağlıklı bir şekilde çalışamayacak kadar zayıf düşer, yani yeterince kasılamaz ve gerektiği kadar kanla dolamaz. Bu sebeple vücuda olması gerekenden daha az kan pompalanır. Kalbin işlevinde yaşanan bu bozukluk sonucu kalp boşluğu giderek büyür. Sağ kalp yetmezliği kronik, sol kalp yetmezliği ise akut kalp yetmezliği olarak bilinir.

KALP YETMZELİĞİ NEDİR?

Vücudun oksijen ihtiyacının karşılanabilmesi için tüm hücre ve dokulara kalp tarafından kan pompalanır. Kalp kasının zayıflığı dolayısıyla kalbin bu temel işlevinde yaşanan aksaklık kalp yetmezliği olarak tanımlanır. Kalp yetmezliğinin en temel iki belirtisi vücutta biriken sudan kaynaklanan şişkinlik ve nefes darlığıdır. Akciğerlerde biriken su özellikle düz bir şekilde sırtüstü yatıldığında daha belirgin hale gelen nefes darlığını meydana getirir. Hastalar sıklıkla nefes darlığı sebebiyle aniden uykularından uyanırlar. Karaciğerde biriken sıvı sonucu ise siroza sebep olan, karaciğer fonksiyonlarında bozukluklar ortaya çıkar.

Kalp Yetmezliği Evreleri:

  • Kalp yetmezliğine sebep olacak bazı risklerin olduğu A evresi.
  • Kalp krizi, kapak hastalığı gibi yapısal hastalıkların söz konusu olduğu B evresi.
  • Kalp yetmezliği belirtilerinin ortaya çıktığı C evresi.
  • Kalp yetmezliğinin ağır durumda görüldüğü ve hastane tedavisi gerektiren D evresi.

KALP YETMZELİĞİ NEDENLERİ

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1. Hipertansiyon
Kan basıncının kontrolsüz bir şekilde yükselmesiyle birlikte kalbin yapısı zamanla bozulur. Bu da kan dolaşımını olumsuz yönde etkileyerek kalp yetmezliğine neden olur.

2. Kalp kapakçıklarında yaşanan problemler
Kalbin sağlıklı olmasının temel kurallarından biri kalp kapağının düzgün bir şekilde çalışmasıdır. Kapaklarda görülen daralma, tam kapanmama, hacim ve basınç yükü artışı kalp yetmezliğinin ortaya çıkmasına sebep olur.

3. Kalp kası iltihapları
Üst solunum yolu enfeksiyonuna sebep olan virüsler kalp kasında iltihap ve yangı yaparak yetmezliğe sebep olabilir.

4. Kalp kası hastalıkları
kalıtsal faktörler, ilaçlar, toksinler, enfeksiyonlar kalp kasının fonksiyonlarını bozabilir.

5. Kalp krizi
Kalbe kan taşıyan damarlarda yaşanan tıkanıklık ve daralma kalp kasının hasar görmesine ve kalbin pompalama gücünün bozulmasına yol açar.

KALP YETMZELİĞİ BELİRTİLERİ

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1. Sık idrara çıkma
Gece boyunda birden çok kez idrara kalkmak normal karşılanmaz. Kalp yetmezliği halinde vücutta biriken sıvı, kan dolaşımına dahil olarak böbreklerden süzülen kanın seviyesini artırır ve sık idrara çıkma ihtiyacını doğurur.

2. İştah kaybı
Kalbin olması gereken miktarda kan pompalayamaması vücuttaki sıvıların karın bölgesinde ve karaciğer birikmesine sebep olur. Bu da şişkinlik problemiyle birlikte iştahsızlığa yol açar.

3. Sürekli halsiz olmak
Daha önce problem yaşamadan gerçekleştirilen merdiven çıkma, ağır nesneleri kaldırma, uzun süre konuşma gibi aktiviteler için aşırı derecede çaba sarf edilmesi gerekir. Bu aktivitelerin sonucunda yorulup nefes nefese kalınabilir. Kalbin daha az kan pompalamasıyla birlikte daha az oksijen ve daha az besin maddesi alınır. Bu yüzden kaslarda yorgunluk hissi yalanır.

4. Kilo artışı
Yaşanan iştahsızlık sebebiyle yeteri kadar besin tüketilememesine rağmen bazı sıvıların vücutta tutulması sebebiyle kilo artışı gözlenebilir.

5. Nefes darlığı
Akciğerlerde sıvı birikmesiyle oksijen değişimi güç bir hal alır. Bu çok ciddi bir belirtidir, nefes almak için yoğun bir mücadele verilmesine sebep olur. Yaşanması halinde mutlaka uzman bir doktora danışılması gerekir.

KALP YETMZELİĞİ ÖLDÜRÜR MÜ?

Kalp yetmezliği, zamanında tedavi edilmediğinde ölüme kadar varan etkileri bulunan riskli bir hastalıktır. Ancak günümüzde modern tıbbın gelişmesiyle birlikte hastaların büyük bir bölümü tedavi edilebilirken tedavi sonrası kendine iyi bakmayan, doktor tarafından yasaklanmış alışkanlıklarından vazgeçmeyen kişilerin kalbi daha fazla yıpranarak, ortaya çıkan olumsuzluklarla mücadele edemeyebilir.

KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ

[Görsel 3]

1. İlaç tedavisi
Kalp yetmezliği sebebiyle ortaya çıkan semptomların şiddetini azaltmak ve kalbin yükünü hafifletmek amacıyla ilaç tedavisi uygulanabilir. Kullanılacak ilaçlar hastalığın aşamasına ve belirtilerin şiddetine göre değişkenlik gösterir.

2. Kalp pili
Kalp yetmezliğinde yalnızca kalbin kan pompalama işlevinde bozukluk görülmez, kalbin elektriksel sistemi de belirli bir oranda hasar görür. Bu nedenle kalp duvarlarındaki kasılma aynı anda meydana gelmez. Kalbin işlevlerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmemesi kalbin enerjisini gereksiz yere harcamasına sebep olur. Kasılmalar devam eder fakat vücudun ihtiyaç duyduğu miktarda kan pompalanamaz. Kalp duvarlarının aynı anda kasılması için cerrahi operasyonla hastanın kalbine pil yerleştirilir.

3. Stent
Kalbin yeterince beslenememesiyle birlikte damarlarda tıkanıklık meydana gelebilir. Bu sorunun tedavisi için lokal anestezi altında tıkalı olan damara stent yerleştirilir ve genişlemesi sağlanır.

4. Baypass
Vücudun ihtiyaç duyduğu kan kalp tarafından ilk olarak koroner arterlere iletilir. Devamında atardamarlar yardımıyla tüm vücuda yayılır. Koroner arterde meydana gelen daralma, tıkanıklık gibi problemler kalp yetmezliğiyle birlikte kalp krizi gibi sonuçlar doğurabilir. Bu olumsuz durumları ortadan kaldırmak için için baypass operasyonu yapılır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

  • Kalp yetmezliği yaşayan hastalar mutlaka tuz tüketimini sınırlandırmalıdırlar. Meyve ve sebze ile birlikte yağ oranı düşük işlenmemiş gıdalar, tahıl, balık gibi besinler tüketilmelidir.
  • Kalp yetmezliği halinde günlük olarak alınması gereken sıvı miktarı 1,5-2 litre civarındadır.
  • Aşırı derecede alkol tüketmek kan basıncını yükseltir. Bu sebeple alkol tüketimi doktorun uygun gördüğü ölçüde sınırlandırılmalıdır. İleri vakalarda ise kesinlikle alkol tüketilmemelidir.
  • Kalp yetmezliğinden ötürü idrar söktürücü kullanan hastalar potasyum kaybı yaşayabilirler. Bu durumda muz, portakal, kuru erik, soya fasulyesi, patates, kavun, karpuz ve balık gibi potasyum bakımından zengin gıdaların tüketilmesi gerekebilir. Potasyum düzeyinin yüksek olması halinde ise potasyum kısıtlayıcı diyet yapılması gerekebilir.
  • Hastaların sağlıklı bir beslenme programına uymaları gerekir Bu diyet programı meyve, sebze, balık ve kümes hayvanları (yağsız bir şekilde pişirilmesi koşuluyla), tahıl ve soya açısından zengin olmalı, tüketilen yağların doymamış yağlar olmasına dikkat edilmelidir.
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