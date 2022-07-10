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Kalp yetmezliği tarihe gömülebilir mi? Yapay kalp üretiminde büyük adım!

10.07.2022 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp hastalıkları ve kalp yetmezliği gibi sorunlar, günümüzde en büyük sağlık problemleri arasında bulunuyor. Ancak tıpta yaşanan yeni gelişmeler sonrası ilerleyen bir süreçte kalp yetmezliği ve diğer kalp hastalıkları tarihe gömülebilir. Araştırmacılar, kalp kaslarının sarmal yapısını tekrardan oluşturarak, kalbin nasıl attığını daha iyi anlamayı başardı. Bu gelişme ise yapay kalp üretimindeki yolu açan en önemli adımlardan biri olarak kabul ediliyor.

Kalp yetmezliği tarihe gömülebilir mi? Yapay kalp üretiminde büyük adım!

Biyomühendisler, kalp yetmezliğinin ileride tarih olmasını sağlayacak bir gelişmeye imza attılar. Uzmanlar yaptığı çalışmalar ile helisel olarak hizalanmış atan kalp hücreleri ile insan ventriküllerinin ilk biyohibrit modelini geliştirdiler. Çalışmada kas hizalanmasının, aslında her kasılma ile ventrikülün ne kadar kan pompalayabileceğini önemli ölçüde artırdığı görüldü.

YAPAY KALP ÜRETİMİNDE BÜYÜK ADIM!

Kalp hastalığı dünya genelinde en önde gelen ölüm nedenlerinden biri. Kısmen çokça ölümcül olan kalp hastalığı, diğer organların aksine yaralanmadan sonra kendini onaramıyor. Bu sebeple nakil için bütün bir insan kalbinin toptan üretimini de içerecek olan yapay kalp üretimi geleceğin en önemli tıp girişimleri arasında bulunuyor.

Ancak sıfırdan bir insan kalbi inşa etmenin bu kadar kolay olmadığı biliniyor. Yapay kalp üretimi için araştırmacıların kalbi oluşturan benzersiz yapıları kopyalaması gerekiyor. Bu yapılar, kalp atarken bir bükülme hareketi yaratan sarmal geometrilerin yeniden oluşturulmasını da içeriyor.

Kalbin bu döndürme hareketinin yüksek hacimlerde kan pompalamak için kritik olduğu uzun zamandır konuşulmaktaydı, ayrıca kısmen farklı geometrilere ve hizalamalara sahip kalpler yaratmak zor olduğu için bunu yapmak epey zordu.

Son gelişmelerle beraber Harvard John A. Paulson Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Okulu'ndan (SEAS) biyomühendisler, insan ventriküllerinin helisel olarak hizalanmış atan kalp hücrelerine sahip ilk biyohibrit modelini geliştirdiler ve kas hizalanmasının aslında insan ventriküllerinin ilk biyohibrit modelini geliştirmiş oldular.

Odaklı Döner Jet Eğirme (FRJS) kullanılarak mümkün olan yapay kalp üretimindeki bu gelişme, ilerleyen süreçte tam anlamıyla yapay bir kalp üretiminin gerçekleşmesinin ön ayağı olabilir. Söz konusu araştırma Science dergisinde yayınlandı.

Çalışma hakkında Biyomühendislik ve Uygulamalı Fizik Profesörü Parker, "Bu çalışma, organ biyofabrikasyonu için ileriye doğru atılmış büyük bir adım ve bizi nakil için bir insan kalbi inşa etme nihai hedefimize yaklaştırıyor" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
yapay kalp
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