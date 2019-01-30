HABER

Kalpazan baba-oğla suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 01:21 | Son Güncelleme

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, ürettikleri sahte paralar ile alışveriş yapmak isteyen baba-oğul suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, ilk olarak Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir kömür işletmesiyle farklı zamanlarda yaptıkları alışverişlerde sahte para kullandıkları tespit edilen Ö.K.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, ürettikleri sahte paralar ile alışveriş yapmak isteyen baba-oğul suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ilk olarak Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir kömür işletmesiyle farklı zamanlarda yaptıkları alışverişlerde sahte para kullandıkları tespit edilen Ö.K. (59) ve oğul Y.K. (21) Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.
Asayiş ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi’nde farklı bir işletmenin önünde buluşan baba oğlu sahte para ile alışveriş yaparken suçüstü yakaladı.
Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan baba ve oğul, dolandırıcılık ve sahte para üretimi suçlarından Kırıkhan Adliyesine sevk edildi.

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
Nevşehir’deotomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralıNevşehir’deotomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı
İzmir'de elektrik akımına kapılan genç, öldüİzmir'de elektrik akımına kapılan genç, öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.