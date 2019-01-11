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'Kalpazanlık'tan tahliye oldu, avukatına sahte para verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 22:40 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de avukat Metin Polat, 'kalpazanlık' suçundan tahliye olan müvekkilinin verdiği vekalet ücreti içinde yer alan sahte olduğunu iddia ettiği 100 TL'lik banknotu sosyal medya hesabında paylaştı.

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de avukat Metin Polat, 'kalpazanlık' suçundan tahliye olan müvekkilinin verdiği vekalet ücreti içinde yer alan sahte olduğunu iddia ettiği 100 TL'lik banknotu sosyal medya hesabında paylaştı.

Kayseri Barosu avukatlarından Metin Polat'ın, 'kalpazanlık' suçundan tutuklu yargılanan müvekkili, mahkeme kararıyla tahliye edildi. Polat, tahliye ettirdiği müvekkilinin kendisine verdiği vekalet ücreti içinde yer alan 100 TL'lik banknotun sahte olduğunu ileri sürdü. Avukat Polat, sahte banknotu, "Kalpazanlıktan tahliye ettirdiğim müvekkilim sağolsun beni es geçmemiş! Vekalet ücretinin arasına sahte 100 TL'yi sıkıştırmış" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

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