HABER

'Kalpazanlık'tan tahliye oldu, avukatına sahte para verdi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 21:40 | Son Güncelleme

SAHTE PARAYI FARK EDEN AVUKAT KONUŞTU Kayseri'de 10 yıllık avukat Metin Polat, 'Kalpazanlık' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan İbrahim B.'nin (30) vekili oldu.

'Kalpazanlık'tan tahliye oldu, avukatına sahte para verdi (2)

SAHTE PARAYI FARK EDEN AVUKAT KONUŞTU
Kayseri'de 10 yıllık avukat Metin Polat, 'Kalpazanlık' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan İbrahim B.'nin (30) vekili oldu. 1 kez İbrahim B.'yi ziyaret için, 2 kere de müvekkilinin duruşmaları için Kayseri'den İzmir'e giden Polat, davanın 2'nci duruşmasında İbrahim B.'yi tahliye ettirdi. Duruşmanın ardından İbrahim B.'den parasını alan Polat, daha sonra banknotların arasında sahte 100 TL olduğunu fark etti. Uzman kişiye parayı gösteren avukat Polat, paranın sahte olduğunun belirlenmesi sonrası şaşkınlık yaşadı.
'Dolandırıcılık' ve 'Kalpazanlık' gibi suçlardan tutuklu yargılanan müvekkilini tahliye ettirdiğini ifade eden Kayseri Barosu avukatlarından Metin Polat, "İzmir'de daha önce tutuklanan müvekkilimin 2 kez duruşması için İzmir'e gittim. 1 kez de cezaevinde ziyaret ettim. Kalpazanlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan yargılanıyordu. Ardından tahliye olduktan sonra ödemenin bir kısmını havale yoluyla yaptı. Geri kalan parayı da Kayseri'ye gelerek, elden verdi. Parayı sayarken banknotlardan 100 TL'nin sahte olduğunu fark ettim" diye konuştu.
'İLK KEZ DOLANDIRILDIM, PARAYI HATIRA OLARAK SAKLAYACAĞIM'
Meslek hayatında ilk kez dolandırıldığını belirten Polat, "Müvekkilimi aradığımda paranın sahte olduğunu söyledim. İbrahim Bey de 'Ağabey ben de öyle şeyler olmaz' dedi. Ben de parayı bir kaç yere baktırdım, ışığa tuttum paranın sahte olduğu ortaya çıktı. Parayı da saklamayı düşünüyorum. Bir avukat olarak ilk defa dolandırıldığım için parayı bu şekilde hatıra olarak saklamak istiyorum" dedi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)

FOTOĞRAFLI

'Kalpazanlık'tan tahliye oldu, avukatına sahte para verdi (2)'Kalpazanlık'tan tahliye oldu, avukatına sahte para verdi (2)'Kalpazanlık'tan tahliye oldu, avukatına sahte para verdi (2)'Kalpazanlık'tan tahliye oldu, avukatına sahte para verdi (2)

PARTNERÖnce çırılçıplak denize girdi sonra da...Önce çırılçıplak denize girdi sonra da...
HDP'li milletvekili Sürücü'ye zorla getirme kararıHDP'li milletvekili Sürücü'ye zorla getirme kararı
Üzerine yamaçtan kaya parçası düşen hafif ticari araç, ağaca çarptı: 4 yaralıÜzerine yamaçtan kaya parçası düşen hafif ticari araç, ağaca çarptı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanser tedavisi görüyordu, yaşamını yitirdi! Tabutu birlikte omuzladılar

Kanser tedavisi görüyordu, yaşamını yitirdi! Tabutu birlikte omuzladılar

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Ekrem İmamoğlu’nun oğlundan dikkat çeken paylaşım!

Ekrem İmamoğlu’nun oğlundan dikkat çeken paylaşım!

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Bursa'da kentin etrafını kara bulutlar sardı

Havaya bakan şaşkına döndü! Bir ili sardı

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir? Tırnak kesmekle alakalı rüyaların tabirleri

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

Rüyada sel görmek ne demektir? Sel görmekle ilgili rüyaların tabirleri

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.