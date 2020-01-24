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Kalpleri depreme dayanamayan iki kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 23:33 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde depreme evde yakalanan bir kadın kalp krizi geçirdi. Bir diğer kalp krizi haberi Kahramanmaraş'tan geldi. Şerefoğlu mahallesi muhtarı depremden kaçarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Kalpleri depreme dayanamayan iki kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde depreme evde yakalanan bir kadın kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 20.55’te 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Diyarbakır’ın Bismil ilesinde de hissedilen deprem anında Fırat Mahallesi’nde oturan 80 yaşındaki Sultani Sürer, kalp krizi geçirdi. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 80 yaşındaki Sürer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DEPREMDEN KAÇTI, KALP KRİZİ YAKALADI

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Şerefoğlu Mahallesi Muhtarı Ramazan İnce, depremden kaçarken kalp krizi geçirip öldü.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Sarsıntı sırasında Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde bulunan muhtar Ramazan İnce, depremden kaçarken kalp krizi geçirdi. Yakınlarının ihbarı üzerine Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ramazan İnce, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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