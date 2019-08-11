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"Kalplerimizi bir birine yakınlaştırsın"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 07:56 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Allah kesilen kurbanlarımızı kabul etsin. Kalplerimizi birbirine yakınlaştırsın"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Allah kesilen kurbanlarımızı kabul etsin. Kalplerimizi birbirine yakınlaştırsın." dedi.

Ünal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti eski milletvekili Yıldırım Ramazanoğlu ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile merkez Onikişubat ilçesindeki Abdulhamithan Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra cemaatle bayramlaştı.

Namazın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ünal, Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Tüm İslam aleminin ve Kahramanmaraş halkının Kurban Bayramı'nı kutlayan Ünal, şunları kaydetti:

"Şu anda Kabe-i Muazzama'da hac görevini ifa eden tüm hacılarımızın da bayramını kutluyorum. Rabb'im bu Kurban Bayramı'nı bütün mazlumların, İslam coğrafyasında acı çeken tüm kardeşlerimizin nusretine vesile kılsın. Allah, kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daha da mukavemetli kılsın. Bugün kurbanlarımızı keseceğiz ve her bir kurban Rabb'imize yakınlaşma konusunda bir aracı olacaktır inşallah. Allah kesilen kurbanlarımızı kabul etsin. Kalplerimizi birbirine yakınlaştırsın. Şehrimiz özelinde de birliğimizi, beraberliğimizi de daim etsin."

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Kahramanmaraş kurban bayramı

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