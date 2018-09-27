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Kalpte yaygın rastlanan durumla ani kardiak ölüm arasında ilişki tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 12:22 | Son Güncelleme

Kalpte yaygın rastlanan durumla ani kardiak ölüm arasında ilişki tespit edildi

Kalpte yaygın rastlanan mitral kapak prolapsusu ile ani kardiak ölüm arasında ilişki tespit edildi.

Adelaide Üniversitesi liderliğindeki uzmanlar, 7 bin 600'den fazla araştırmayı inceleyerek dünyada her bin kişiden 12'sinde görülen mitral kapak prolapsusu ile ani kardiak ölüm arasındaki ilişkiyi ortaya çıkardı.

"Heart" dergisinde yayımlanan makalede, ani kardiak ölüm kurbanlarının yüzde 12'sinde, kalpte mitral kapağın iki yaprakçığından birinin veya her ikisinin normalden daha kalın, gevşek ve yumuşak olması durumu olan mitral kapak prolapsusuna rastlandığı belirtildi.

Makalede ayrıca mitral kapak prolapsusunun, kişileri ciddi ritim bozukluğu açısından yüksek risk grubuna sokabileceği de ifade edildi.

İncelemeyi yapan ekibin lideri Dr. Rajiv Mahajan, mitral kapak prolapsusunun, birçok vakada semptom göstermeyen veya tedavi gerektirmeyen bir durum olduğuna işaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
ani kardiak ölüm Kalp mitral kapak prolapsusu

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