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  4. Kalpten akciğere giden damarları eksik olan bebek ameliyatla sağlığına kavuştu

Kalpten akciğere giden damarları eksik olan bebek ameliyatla sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.01.2020 10:29 | Son Güncelleme

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde yapılan ameliyatta bebek için kalp zarından alınan parçadan damar oluşturuldu

Adana'da kalpten akciğere giden 5 damarı eksik olan 6 aylık Suriyeli bebek, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde ameliyat edildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, çocuklarının tedavisi için Türkiye'deki farklı hastanelere götüren Gazi Mahmut'un ailesi, tedavi için sonuç alamayınca Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine başvurdu.

Burada Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ve Doktor Öğretim Üyesi Yasin Güzel tarafından muayene ve tetkikleri yapılan Gazi bebeğin ameliyata alınmasına karar verildi.

Ameliyatı başarılı geçen Gazi bebek, sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Poyrazoğlu, bebeği hem sağ hem de sol akciğerlerdeki damarların olmaması nedeniyle acilen operasyona aldıklarını belirtti.

Ameliyatla sağ akciğere üç, sola da iki olmak üzere kalp zarından alınan parçadan beş damar yaptıklarını anlatan Poyrazoğlu, mucizevi bir operasyon gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Gazi Mahmut'un ailesi ise ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
adana Balcalı Çocuk

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