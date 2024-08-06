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  4. Kamala Harris başkan yardımcısı adayını seçti! Partinin parlayan isimlerinden Tim Walz, agresif yapısıyla dikkat çekiyor

Kamala Harris başkan yardımcısı adayını seçti! Partinin parlayan isimlerinden Tim Walz, agresif yapısıyla dikkat çekiyor

06.08.2024 16:06
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ABD'de Joe Biden'ın yarıştan çekilmesiyle Demokratların yeni başkan adayı Kamala Harris olmuştu. Harris başkan yardımcısı adayını da belirledi.

Kamala Harris başkan yardımcısı adayını seçti! Partinin parlayan isimlerinden Tim Walz, agresif yapısıyla dikkat çekiyor

ABD Başkan adayı Kamala Harris, başkan yardımcısı adayı olarak Minnesota Valisi Tim Walz'u seçti.

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Minnesota Valisi Walz, dinamik ve agresif yapısıyla parti içinde yıldızı parlayan isimlerden biri olarak değerlendiriliyor. Walz, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın başkan yardımcısı adaylığı için Ohio'dan JD Vance'i seçmesinin ardından Vance ile kıyasıya rekabete girebilecek ve orta sınıfın güvenini kazanabilecek bir isim olarak görülüyor.

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Demokrat Parti, 19-22 Ağustos tarihlerinde Chicago'da gerçekleştirilecek parti kongresinde resmi olarak başkan ve başkan yardımcısı adayını ilan edecek.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kamala Harris abd
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