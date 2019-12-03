Kamala Harris Başkanlık Yarışından Çekildi

ABD’de gelecek yılki Başkanlık seçimleri için Demokrat Parti’den aday adayı olan Senatör Kamala Harris, yarıştan çekilme kararı aldı.

Harris destekçilerine hitaben kaleme aldığı mesajda, “Durumu değerlendirdim, konuya her açıdan baktım ve son birkaç gün bana hayatımın en zor kararlarından birini verdirdi. Bu yarışa devam edecek kampanya bütçesine sahip değilim” dedi.

Harris kampanyasını Ocak ayının soğuk bir gününde 20 bin kişinin katıldığı bir etkinlikle başlatmıştı. California tarihinde eyalet düzeyindeki ilk siyah ve ilk kadın adalet bakanı olması nedeniyle Senatör Harris’in, eski Başkan Barack Obama’ya destek veren çevreler arasında heyecan yaratacağı beklentileri dile getiriliyordu.

Harris kampanyasının ilk üç ayında 12 milyon dolar bağış toplayarak ciddi bir başarıya imza attı ve seçimlerde en fazla seçici delegeye sahip California eyaletindeki bazı önemli isimlerin desteğini almayı başardı.

Ancak Harris, kampanyanın ileriki dönemlerinde ve aday adaylarının sayısı da arttıkça bu ilk aylarda yakaladığı ivmeyi sürdüremedi, diğer bazı adaylar kadar geleneksel bağışçıların ya da zenginlerin yeteri kadar ilgisini toplayamadı.