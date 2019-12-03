Kamala Harris Başkanlık Yarışından Çekildi

ABD’de gelecek yılki Başkanlık seçimleri için Demokrat Parti’den aday adayı olan Senatör Kamala Harris, yarıştan çekilme kararı aldı.
Harris destekçilerine hitaben kaleme aldığı mesajda, “Durumu değerlendirdim, konuya her açıdan baktım ve son birkaç gün bana hayatımın en zor kararlarından birini verdirdi. Bu yarışa devam edecek kampanya bütçesine sahip değilim” dedi.
Harris kampanyasını Ocak ayının soğuk bir gününde 20 bin kişinin katıldığı bir etkinlikle başlatmıştı. California tarihinde eyalet düzeyindeki ilk siyah ve ilk kadın adalet bakanı olması nedeniyle Senatör Harris’in, eski Başkan Barack Obama’ya destek veren çevreler arasında heyecan yaratacağı beklentileri dile getiriliyordu.
Harris kampanyasının ilk üç ayında 12 milyon dolar bağış toplayarak ciddi bir başarıya imza attı ve seçimlerde en fazla seçici delegeye sahip California eyaletindeki bazı önemli isimlerin desteğini almayı başardı.
Ancak Harris, kampanyanın ileriki dönemlerinde ve aday adaylarının sayısı da arttıkça bu ilk aylarda yakaladığı ivmeyi sürdüremedi, diğer bazı adaylar kadar geleneksel bağışçıların ya da zenginlerin yeteri kadar ilgisini toplayamadı.
Harris tutarsız mesajlar vermekle de zaman zaman eleştirildi. Savcılık kariyerine atıf yapmak için kullandığı “halk için” sloganını, partinin en ilerici kanadına kabul ettirmede zorlandı.
Demokrat senatörün geçen yaz, Amerikalı sıradan ailelere sağlık sigortası masrafları, vergiler, geçim sıkıntıları gibi sorunları yenmesinde destek olmaya ve onlarla empati kurmaya yönelik “Saat sabah 03.00” gibi kampanya mesajları da seçmen grubuna yeteri kadar hitap edemedi. Harris sonbaharda ise “adalet, seçmen pusulasında” sözüyle ekonomik ve sosyal adalete duyulan gereksinime vurgu yaptı hem de “suçlu” bir başkana karşı “dava yürütebileceğini” savundu.
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